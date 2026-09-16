Expo Rural del Prado: casi 50% más de productores en un rincón donde se valoriza el Montevideo Rural

La cantidad de productores en el stand de la Intendencia de Montevideo (IM) en la Expo Rural del Prado creció casi 50% , de 22 a 32 propuestas, para lo cual fue clave la inversión que hubo en el pabellón donde se valoriza al Montevideo rural , y no solo con exhibición y venta de alimentos, aunque sea lo que más hay.

El stand de la IM está en una de las calles principales del predio de exposiciones, próximo al acceso por la Av. Lucas Obes. Se lo puede visitar de 9 a 21 horas. La exposición comenzó el viernes 11 y se extenderá hasta el domingo 20 de setiembre. Participan 650 expositores y es la edición 121 de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

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Liber López, director de la División de Desarrollo Rural (del Departamento de Desarrollo Económico) en la intendencia, contó a El Observador que "desde el inicio, cuando asumimos en el 2025, nos planteamos hacer conocer al Montevideo rural del modo que corresponde, fue lo que le propusimos al intendente (Mario Bergara) a partir de la jerarquización de la unidad".

Desde la IM se considera a la Expo Rural del Prado como un espacio de alto valor, lo cual fue destacado por el intendente Bergara en el acto inaugural de la actividad el viernes de la semana pasada, donde resaltó el potencial productivo del área rural de la capital del país.

"Esto es una vidriera ideal para mostrar la producción que hay en Montevideo, que tiene un enorme potencial por variedad y calidad, por eso incluso invertimos en nuestro local para que, justamente, se evidencie más y mejor lo que Montevideo Rural produce", añadió López, quien destacó "el lindo respaldo de productoras y productores, de un año al otro pasamos de 22 a 32, mostrando la muy diversa producción que hay en el Montevideo rural".

Para los productores no solo suman las ventas

Concretar buenas ventas, como pasa en cada Expo Rural del Prado, es relevante, admitió, pero también lo es -remarcó- darse a conocer y hasta recibir un elogio para sus esfuerzos y productos de quienes ingresan al stand.

"Estar acá es un estímulo, es gratuito para ellos, nosotros estamos atrás de cada productora y productor porque consideramos que participar les permite encontrar nuevos consumidores, acá no solo viene gente de todo Montevideo, del área metropolitana y de todo el país, también mucha gente desde el exterior", dijo.

Por ejemplo, citó que los productores de alcauciles (la familia Bianco) tras participar el año pasado comenzaron a recibir pedidos desde todo el país.

Una novedad, este año, es la participación de cunicultores: "Se están cooperativisando, estamos tratando de tenerlos en el Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO), para llevar ahí adelante la faena, tienen acá una diversidad de productos alimenticios muy atractivos".

La presencia de las chacras turísticas es, señaló, otro aporte relevante.

También se brinda información sobre diversos emprendimientos novedosos, como el Plan Alfalfa y el Plan Ovino.

"Ellos, los que nos acompañan y le dan prestigio al stand de la intendencia, se tienen que sentir cómodos, respaldados, apoyados, también la gente que nos visita, es muy importante todo esto para nosotros, ser parte de este evento", concluyó, no sin antes subrayar que lo que se puede ver allí son ejemplos de muchos emprendimientos más que tiene Montevideo rural.