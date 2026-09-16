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Peñarol presentó su nueva camiseta en homenaje a los 135 años de la institución y ya se pone a la venta

La casaca nueva está basada en lo que era la del Curcc en sus inicios en 1891

16 de septiembre de 2026 19:54 hs
Germán Pezzella, Matías Arezo y Washington Aguerre con la camiseta especial de Peñarol por sus 135 años

Germán Pezzella, Matías Arezo y Washington Aguerre con la camiseta especial de Peñarol por sus 135 años

FOTO: @OficialCAP

Peñarol presentó en la tardecita de este miércoles su nueva camiseta en homenaje a los 135 años que celebrará el próximo 28 de setiembre.

Los carboneros mostraron que su nueva indumentaria es exactamente igual a la que le dio vida al club cuando se llamaba Central Uruguay Railway Cricket Club (Curcc) en aquel año 1891.

"De aquellas primeras rayas a las que hicieron historia. La identidad de otra época reinterpretada 135 años después. Entre camisetas que vistieron ídolos, levantaron copas y marcaron generaciones, presentamos una nueva pieza para la colección. La del Curcc 1891", escribieron desde el club en sus redes.

El precio al que la vende Peñarol

Peñarol celebra sus 135 años de vida y lanzó una camiseta edición especial para conmemorar su aniversario.

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El club informó que esta nueva casaca "tiene un valor de $ 4.790 y se podrá adquirir a partir de este jueves 17 de setiembre con un 10% de descuento para los socios del club y 10% de descuento adicional a clientes BBVA de Peñarol (Aplicado en el estado de cuenta)".

Y añade: "La misma se puede adquirir en la Tienda Oficial del Palacio Peñarol, tienda web, locales Puma y tiendas deportivas de todo el país".

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