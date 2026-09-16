Peñarol presentó su nueva camiseta en homenaje a los 135 años de la institución y ya se pone a la venta

Peñarol presentó en la tardecita de este miércoles su nueva camiseta en homenaje a los 135 años que celebrará el próximo 28 de setiembre.

Los carboneros mostraron que su nueva indumentaria es exactamente igual a la que le dio vida al club cuando se llamaba Central Uruguay Railway Cricket Club (Curcc) en aquel año 1891.

"De aquellas primeras rayas a las que hicieron historia. La identidad de otra época reinterpretada 135 años después. Entre camisetas que vistieron ídolos, levantaron copas y marcaron generaciones, presentamos una nueva pieza para la colección. La del Curcc 1891", escribieron desde el club en sus redes.

Peñarol celebra sus 135 años de vida y lanzó una camiseta edición especial para conmemorar su aniversario.

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El club informó que esta nueva casaca "tiene un valor de $ 4.790 y se podrá adquirir a partir de este jueves 17 de setiembre con un 10% de descuento para los socios del club y 10% de descuento adicional a clientes BBVA de Peñarol (Aplicado en el estado de cuenta)".

Y añade: "La misma se puede adquirir en la Tienda Oficial del Palacio Peñarol, tienda web, locales Puma y tiendas deportivas de todo el país".