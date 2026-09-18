La autocrítica de Heber al posicionamiento del Partido Nacional: "Abandonamos el cuestionamiento al rol del Estado"

El histórico dirigente del Partido Nacional analizó los desafíos de su fuerza política de cara al futuro y realizó una autocrítica sobre la gestión de las empresas públicas durante su participación en el programa Todo Un Tema del canal de streaming de El Observador.

En una entrevista extensa, el exministro del Interior y referente del herrerismo, Luis Alberto Heber, abordó la actualidad política nacional y los resultados electorales recientes. Al ser consultado sobre las razones detrás de los números obtenidos por el Partido Nacional, Heber fue tajante al señalar que la colectividad debe recuperar su perfil liberal y ser más contundente en sus propuestas.

"Nosotros ya pasamos la autocrítica y llevó un tiempo largo. Creo que tenemos que ser mucho más contundentes en nuestras propuestas y mucho más perfilados. Soy liberal y creo que hemos abandonado en la campaña electoral un cuestionamiento al rol del Estado", afirmó el exsenador.

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Heber profundizó en su visión sobre el aparato estatal, cuestionando la permanencia de organismos que, a su juicio, generan pérdidas constantes para el erario público. "Cuestiono a todas las empresas que dan pérdida en el Estado; creo que hay que cerrarlas. Llámese Correo, llámese AFE o la planta de Portland de ANCAP", sostuvo.

El dirigente enfatizó que su postura no busca una reducción drástica sin sentido, sino una gestión basada en el "sentido común". Según Heber, los recursos que actualmente se destinan a subsidiar empresas deficitarias podrían ser redirigidos a áreas críticas como la pobreza infantil. "No es cerrar por cerrar, pero hay que entender que son fondos que estamos tirando y que no gastamos en los temas esenciales que precisa el Estado", agregó.

Seguridad pública: el balance de la gestión

Durante el diálogo, el exministro del Interior también se refirió a la seguridad pública, un tema que marcó su gestión al frente de la cartera. Heber defendió los resultados obtenidos durante el gobierno, destacando la baja en delitos como las rapiñas y el abigeato, y subrayó la importancia de la continuidad en las políticas de inteligencia policial.

"Cuando asumí, miraba las cifras y veía que la policía estaba siendo más eficaz en los elementos de prueba que llevaba a la Fiscalía. Había una acumulación de información que era bueno no perder", señaló, al tiempo que lamentó que no se mantuvieran ciertos equipos técnicos que, a su entender, habían logrado avances significativos en la lucha contra el narcotráfico.

Respecto a la discusión sobre el endurecimiento de las penas y el rol de la democracia, Heber fue enfático: "La democracia tiene que endurecerse. Necesitamos penas mayores y herramientas como el allanamiento nocturno, que es una medida necesaria en todas partes del mundo".

Críticas al sistema político y el futuro del Partido Nacional

Sobre el funcionamiento del Parlamento, Heber —quien cuenta con una trayectoria de décadas en el Poder Legislativo— admitió que, tras su paso por el Poder Ejecutivo, sintió una desconexión entre la labor parlamentaria y la realidad cotidiana. "Llega un momento en que la experiencia te sirve, pero hay que salir porque tenés que ver lo que está pasando afuera; ahí adentro a veces no te enterás", reflexionó.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo debe prepararse el Partido Nacional para el próximo ciclo electoral, Heber instó a las nuevas generaciones a mantener el entusiasmo y la vocación de servicio. "Tenemos que tener mucha más discusión interna para luego tener la discusión fuera. Debemos ser un partido con ideas claras y propuestas concretas que le den oportunidades a la gente joven", concluyó.