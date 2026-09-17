Cipriani marcó fecha de apertura para Locanda, su hotel premium en La Barra tras las demoras en el megaproyecto de lujo en el ex hotel San Rafael

El 1° de noviembre abrirá sus puertas en La Barra de Punta del Este Locanda, el primer paso de la ruta de inversiones en hospitalidad que el empresario italiano Giuseppe Cipriani concibió para Uruguay.

Este resort de 100 habitaciones ya tiene abiertas sus reservas para noviembre de 2026 y se encuentra en el mismo predio donde el empresario italiano constituyó su Academia Internacional de Hospitalidad.

En este complejo es donde Cipriani negocia la instalación de un casino para la próxima temporada de verano. Tras reunirse con referentes del Ministerio de Economía y Finanzas, las autoridades pidieron mayores detalles y la compañía presentó un plan de acción con las características que tendría el casino y la inversión asociada. El Grupo Cipriani está dispuesto a destinar entre US$ 10 millones y US$ 12 millones para esa alternativa circunstancial y ahora debe ponerse de acuerdo con el gobierno sobre el plazo en el que funcionará la sala de juegos.

Teletón Labs: así funciona el spin off de la ONG que desarrolla soluciones de innovación para Uruguay y el mercado internacional

¿Cuánto mueven la aguja los incentivos del Estado?: un nuevo anuncio y los antecedentes de una herramienta que ya utilizan varios sectores para atraer inversiones

Este anuncio se realiza luego de que el empresario retomara la construcción del Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino , el mega proyecto de usos mixtos en el ex hotel San Rafael que tuvo que posponr su apertura a causa de demoras en la construcción. En el último tiempo, además, el empresario perdió la puja para adquirir el hotel Enjoy que finalmente quedó en manos de Fasano y será el nuevo Fasano Península.

Una propuesta de alta gama y la llegada de Harry’s Table, el suceso gastronómico de Cipriani en Venecia a Uruguay

El spa, la propuesta gastronómico y un entorno de naturaleza con impronta italiana son las características que definen a este emprendimiento de Giuseppe Cipriani en La Barra.

Su propuesta apuesta a convocar al turismo internacional de alto poder adquisitivo con una una oferta que tiene como protagonista LOCANDA Spa, un espacio de bienestar integral “en el que la innovación se pone al servicio de la salud física, mental y emocional”, resalta el comunicado y apunta que allí se podrán realizar tratamientos de última generación, programas de recuperación física, nutrición, movimiento, descanso y experiencias sensoriales.

El spa que permanecerá abierto durante todo el año tendrá y funcionará con un sistema de membresías dispondrá de piscinas de hidroterapia, circuitos termales, experiencias de contraste y espacios de relajación.

La propuesta incorpora además programas de nutrición desarrollados para acompañar diferentes objetivos de bienestar y longevidad, junto con actividades de movimiento consciente, yoga, entrenamiento funcional, meditación y

Además tendrá gimnasio, sala de pesas, spinning, indoor pool, yoga, pilates, pádel, tenis y entrenadores personales para acompañar a los huéspedes en sus objetivos.

La experiencia gastronómica ocupará un lugar destacado en Locanda con Harry’s Table, el restaurante insignia del hotel, donde la tradición italiana se fusionará con los mejores productos de Uruguay.

Inspirado en el legado de la hospitalidad Cipriani, ofrecerá una propuesta culinaria para cada momento del día. A esta propuesta se sumará durante el verano Harry’s Dolci, el histórico concepto gastronómico de Cipriani nacido en Venecia en 1981, que llegará por primera vez a Latinoamérica.

“El Lobby Bar, distinguido por un piano de cola, invitará a disfrutar de cócteles clásicos como el tradicional Bellini y de encuentros distendidos, mientras que el Pool Bar ofrecerá una propuesta informal para disfrutar del sol, la piscina y la naturaleza”, sostiene el comunicado.

Al mismo tiempo el complejo ofrece espacio para eventos en sus terrazas han diseñadas para recibir bodas, celebraciones sociales y eventos corporativos.

La propuesta para eventos sociales se extenderá también a Casablanca Beach Club, su club de playa frente al mar a pocos minutos del resort.

¿Cuánto vale hospedarse en el hotel Locanda de Cipriani?

Las reservas para Locanda ya están abiertas y según el sitio web del hotel la noche en el resort parte de US$ 213 y puede llegar hasta US$ 1,450 en la suite Punta de 160 metros cuadrados, la más distinguida de la propuesta Locanda.

El avance de las obras de Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino

En las últimas semanas el Grupo Cipriani y la constructora Criba llegaron a un acuerdo para retomar las obras en el ex hotel San Rafael de Punta del Este. La actividad se había paralizado en los últimos días tras tensiones entre ambas empresas.

Al respecto, el empresario italiano Giuseppe Cipriani emitió un comunicado asegurando que las obras se reactivarán "de inmediato" con la reincorporación de unos 650 trabajadores que habían sido enviados a seguro de paro.

"La obra continuará siendo ejecutada por Criba, empresa de reconocida trayectoria en Argentina y Uruguay, con 75 años de experiencia y más de 300 obras realizadas. Su continuidad permitirá mantener la estructura operativa y el ritmo de trabajo necesarios para avanzar en esta nueva etapa", afirmaron en el escrito.