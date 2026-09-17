Teletón Labs: así funciona el spin off de la ONG que desarrolla soluciones de innovación para Uruguay y el mercado internacional

El Centro Teletón puso su foco en un modelo innovador para hacerle frente a los altos costos de la tecnología aplicada a la rehabilitación. Desde la organización sin fines de lucro crearon un departamento enfocado especialmente en diseñar soluciones que puedan asistir a quienes acuden al centro y también a otros pacientes locales e incluso internacionales que puedan necesitarlos.

La iniciativa nació hace un año y medio atrás pero, en la actualidad, tiene en marcha sus primeros proyectos. En entrevista con Café y Negocios el gerente de Teletón, Germán Lombardi , explicó los detalles de Teletón Labs y su alcance.

“El fin último siempre es la inclusión y la rehabilitación”, resaltó. En este caso el foco cambia a la generación de productos o servicios que vayan en línea con nuevos avances tecnológicos, en el contexto del centro que acumula más de 20 años de experiencia en el tema.

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“Contamos con muchos profesionales que tienen una especialización impresionante, muchísima experiencia, y a partir de eso surgen muchas ideas y posibilidades de generar productos de innovación que faciliten la vida diaria de las personas”, resaltó Lombardi.

Desde su mirada, la necesidad se hizo evidente a raíz de falencias en los sistemas de salud donde alcanzar la solución que mejor se adapta a la necesidad de cada paciente resulta demasiado costoso o de difícil acceso.

“Todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada a la rehabilitación es muy costoso y en Uruguay principalmente somos compradores de estos productos o servicios”, precisó Lombardi. Tanto en los artefactos que tienen tecnología incorporada como en las licencias de software específicas, el precio es elevado para las familias que tienen que abordar este tipo de dificultades (patologías motrices). “Y no solamente para las familias, sino también para instituciones como clínicas privadas, como el sector del mutualismo”, detalló el gerente general de Teletón.

Al mismo tiempo, el nivel de poder adquisitivo de la población también hace que un dispositivo que en Europa vale 5.000 euros sea más accesible para la población de ese continente que para una familia uruguaya.

“Nosotros buscamos democratizar ese acceso y generar productos de similar calidad o de similares prestaciones, pero a un costo accesible”, remarcó Lombardi. Al mismo tiempo en Teletón Labs también se inventan soluciones a problemas que no están resueltas. Es en este último punto donde el gerente general de Teletón ve las mayores oportunidades para este spin off que mira a pacientes uruguayos pero también tiene su foco en el mercado internacional.

Innovar en rehabilitación: el financiamiento y la expansión

Lo que surgió de una convocatoria dentro de la institución para que todos los técnicos, médicos y profesionales que trabajan día a día planteen problemas e ideas que pudieran derivar en proyectos, se consolidó en un departamento especializado en innovación.

En esta área se sondea el mercado para confirmar la necesidad real detectada por los profesionales y se analiza la demanda que eso puede tener a nivel local e internacional.

Para esto no se conciben productos dirigidos únicamente para la población pediátrica de 0 a 18 con patologías neuro-músculo-esqueléticas que son las que se atienden en Teletón, sino que se amplía el rango a adultos que puedan tener dificultades motrices, por ejemplo por un ACV o un accidente que lo haga factible de recibir el apoyo de estos instrumentos.

Una vez que se valida la necesidad de esa solución, se pasa a la etapa de investigación y prototipado y luego comienzan a establecerse alianzas para poder financiar su producción.

Estos entramados se tejen tanto con privados como con el sector público. “Hace un par de semanas nos aprobaron un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de unos $ 3.700.000 pesos para avanzar en un proyecto de alta tecnología".

En este sentido, Lombardi apuntó que Teletón Labs pretende ser autosustentable y no utiliza fondos recaudados en la maratón televisiva de Teletón.

“El foco es no destinar fondos para este departamento, sino que podamos financiar los proyectos pensando en que si en algún momento esto nos deja cierta utilidad pueda ser reinvertida para Teletón”, subrayó Lombardi.

Además de proyectos que puedan acudir a instrumentos de financiamiento como los de ANII o ANDE también hay otros que tienen un carácter de cooperación internacional. “Puede ser con otro gobierno o embajada, colaboraciones de bancos de desarrollo o empresas de software”, ejemplificó Lombardi y destacó que desde el departamento están abiertos a recibir el respaldo de quienes deseen apoyar este tipo de iniciativas.

En este sentido confirmó que está en sus planes escalar estas soluciones fuera de Uruguay. “En Latinoamérica hemos tenido la suerte de conocer y explorar otros países en todo lo que tiene que ver con rehabilitación y en Uruguay entiendo que estamos muy bien”, subrayó Lombardi e hizo hincapié en que “hay muchas oportunidades para escalar proyectos que surjan desde Uruguay”.

Para el gerente general de la ONG Uruguay tiene muchísimas capacidades para salir al exterior y demostrar que es posible generar innovación en rehabilitación y no solo importarla.

Detectar patrones de marcha y un mouse multiacceso: los proyectos que crea Teletón Labs

Siete iniciativas están desarrollándose en Teletón Labs. Uno de los que ya cuenta con financiamiento de la ANII para llevarse a cabo tiene que ver con un estudio de la marcha.

El gold standard conocido como el estudio de la marcha número uno a nivel mundial se realiza a través de un laboratorio de marcha que captura el movimiento al caminar con cámaras infrarrojas y eso lo pasa a un modelo tridimensional en la computadora.

Eso permite hacer un cálculo al detalle de ángulos, de rotaciones, de formas de visualización de cómo camina la persona y dónde están los patrones o los puntos a corregir. Tener un laboratorio de ese tipo, afirmó Lombardi, vale alrededor de US$ 500.000.

“En Teletón tenemos un laboratorio de marcha pediátrica, es el único en Uruguay que permite realizar este estudio y realmente es un lujo poder hacerlo porque es muy costoso y porque también intervienen profesionales que deben estar muy capacitados en la temática”, subrayó el gerente general.

Desde Teletón Labs se desarrolla un aplicativo que permite con un celular de gama media filmar a la persona caminando dentro de un rango de movimiento que te marque el propio dispositivo y, a través de algoritmos de inteligencia artificial, detecta los segmentos de movimiento de las piernas, de la cadera, de los tobillos, los procesa y pasa por escalas internacionales y devuelve un informe sobre cómo es el patrón de marcha de la persona.

“Si bien no es lo mismo que un laboratorio de marcha porque no tiene toda la tecnología detrás, es una muy buena aproximación y permite que cualquier clínica en cualquier parte del mundo pueda hacer un estudio de muy buena calidad”, resaltó Lombardi. En este ejemplo, la inversión pasa de US$ 500.000 para realizar el estudio en laboratorio a unos US$ 20 para hacerlo desde el celular.

“Es muy revolucionario para quienes estamos en esto específicamente y te diría que a nivel mundial no hay nada que cubra todas estas especificaciones”, resaltó el titular de Teletón en Uruguay que estima que el aplicativo esté listo para salir el mercado en 10 meses.

Otro desarrollo que se realiza en la órbita de Teletón Labs es el de un mouse multiacceso dirigido a quienes tienen mucha dificultad para utilizar una computadora porque, por ejemplo, no pueden mover las manos o incluso en casos de mayor dificultad, solo pueden mover la cabeza.

Lombardi detalló que, para estas personas, la computadora es una herramienta clave para poder ver el mundo e interactuar y es en este punto donde el mouse multiacceso cobra un papel protagónico y se vuelve especialmente necesario.

“Lo que hacemos es definir un mouse 100% customizable”, explicó el gerente de Teletón. Esto permite que por medio de la cámara web o la cámara de la notebook se pueda detectar los rasgos de la cara (nariz, boca y ojos) y se pueda determinar en el software que el puntero del mouse sea, por ejemplo, la punta de la nariz y que cuando la persona mueva la cabeza se mueva el puntero del mouse y que los clics sean guiñadas. Ese podría ser el mouse de una persona que solo pueda mover la cabeza.

“Si otra persona puede hacer clic con la rodilla nada más entonces en el mouse interviene un hardware que se coloca en la pata de la mesa” y con el roce se realizan los movimientos.

Este producto está en la fase de prototipado y toda el área de software está probada, lo único que resta es el diseño industrial para la realización de los periféricos de buena calidad necesarios para complementar la herramienta en cada caso.

Este proyecto aún no tiene una fuente de financiamiento. “En el sitio web está el detalle de cada proyecto y si hay personas o empresas que quieran colaborar nos pueden contactar y lo vemos juntos”, detalló Lombardi y recordó que todo lo que se recaude por la comercialización de estos proyectos se destinará a la rehabilitación e inclusión de los niños que hoy requieren atención en el centro Teletón.