Así funciona la plataforma para adelantarse a las inundaciones creada por un uruguayo

El uruguayo Santiago Larrama tiene 31 años, es de Durazno y trabaja como administrativo en un frigorífico de la ciudad. Sin embargo, fuera de su actividad laboral, buena parte de su tiempo lo dedica a la tecnología, la programación y la inteligencia artificial, dos temas en los que se formó de forma autodidacta.

En julio de este año, mientras las inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño eran uno de los temas que más escuchaba en la radio , Larrama decidió utilizar esos conocimientos y crear una herramienta para ayudar con uno de los problemas que más afecta a su departamento.

Así nació FlooDur (https://floodur.onrender.com/), una plataforma que permite consultar información sobre el nivel y el caudal del Río Yí en tiempo real, y obtener proyecciones a paritr de fórmulas que el propio Larrama incorporó al sitio.

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Uno de los puntos que tomó en cuenta para desarrollar la herramienta es el comportamiento de la cuenca. Según explicó, las aguas provenientes del este —como Polanco del Yi y Sarandí del Yi, entre otras localidades— llegan posteriormente a la ciudad de Durazno. Esto permite, detalló a Café y Negocios, estimar con algunas horas de anticipación cuánto podría crecer el río.

Para desarrollar el sistema comenzó a recopilar información de distintas fuentes oficiales y de otros sitios que publican datos meteorológicos, como los sensores del Cecoed, y datos de Dinagua, Inumet, Meteored, y UTE con el objetivo de encontrar información que pudiera llegar automáticamente a la plataforma.

A partir de esos datos, la plataforma toma en cuenta la altura que registra el río en determinado momento y los milímetros de lluvia para realizar sus cálculos y obtener un aproximado de cuánto podría crecer el nivel del agua.

“El Cecoed brinda información a la población dos veces por día, pero son muchas las personas que tiene para evacuar en caso de una crecida rápida. Entonces lo que hace la página es mostrar el nivel del río en tiempo real y a cuántos centrímetos está subiendo por hora”, sostuvo Larrama.

Además, la herramienta es personalizable, ya que cada persona puede crear un perfil, agregar la localidad donde vive e ingresar los milímetros de lluvia registrados en determinado día. El sistema contrasta ese dato con la información que recoge de fuentes confiables y, si existe una diferencia superior a 20 milímetros, el dato ingresado por el usuario no es tomado en cuenta.

A su vez, una de las últimas funcionalidades incorporadas a la plataforma es un sistema de alertas vía WhatsApp, en el que las personas que se registran pueden establecer la cota a partir de la cual quieren recibir un aviso y, cuando el río alcanza ese nivel, reciben una alerta.

A raíz de la recomendación de vecinos e iniciativa del fundador la plataforma también incorporó una sección en la que se puede consultar qué pasos se encuentran transitables y cuáles no, las alertas que publica Inumet, los refugios habilitados y qué hacer en caso de inundación.

Desde su lanzamiento, contó Larrama, FlooDur acumula más de 5.000 visitas, concentradas principalmente en los momentos en que el nivel del río comienza a crecer.

Por el momento, la plataforma no tiene un modelo de monetización y no está dentro de los planes, según sostuvo el emprendedor.

Larrama contó también que ya recibió consultas sobre la posibilidad de extender la herramienta a otros departamentos y sostuvo que se encuentra abierto a escalarla. Florida, por ejemplo, sería el otro departamento en el que una herramienta de este tipo podría ser útil, según el creador de FlooDur.

Además, Larrama también mira lo que ocurre en otros países con este tipo de herramientas. Como ejemplo mencionó el desarrollo de sistemas de predicción meteorológica mediante inteligencia artificial, como WeatherNext, de Google, que recientemente fue utilizado como apoyo para mejorar los pronósticos del huracán Melissa en Jamaica. Con respecto a este caso, Google informó que el modelo permitió al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipar con mayor precisión la rápida intensificación del fenómeno y que ese tiempo adicional ayudó a coordinar recursos y evacuaciones.

En este sentido, para el desarrollador de la herramienta, el objetivo no pasa necesariamente por alcanzar una predicción certera al 100%, sino por ganar horas que puedan hacer una diferencia ante una crecida.

“No se puede esperar a una certeza del 100%, hay que ganar horas y días. ¿Cuántas personas se pueden evacuar en 24 horas si ya se sabe de antes?”, cerró.