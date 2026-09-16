Incentivos para las aerolíneas: un modelo inspirado en la industria audiovisual y el impacto que espera el turismo

Mejorar la conectividad aérea figura en el centro de las prioridades del Poder Ejecutivo. Así lo dejó claro el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al señalar en el principal encuentro de empresarios tecnológicos en Punta del Este: “El gobierno está trabajando en poder hacer de Montevideo un hub de conectividad aérea de la región”.

Como paso clave para concretar este objetivo de largo aliento, el Ministerio de Turismo y Corporación América —gestor de la red nacional de aeropuertos— sellaron una alianza para otorgar incentivos a las aerolíneas por cada turista extra que llegue a Uruguay en relación con el año anterior, así como por la apertura de nuevas conexiones; el proyecto quedó reglamentado en los últimos días como el “Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea Internacional".

El instrumento se articula a través de un fondo de hasta US$ 2,5 millones por año destinado a compañías aéreas nacionales o extranjeras que operen servicios internacionales regulares hacia la red nacional de aeropuertos. El financiamiento es aportado en partes iguales: un 50% por parte de Corporación América y el 50% restante por el Estado.

“Los fondos surgen de un refuerzo presupuestal”, explicó a Café y Negocios el ministro de Turismo, Pablo Menoni y confirmó que el dinero que provenga del Estado será de Rentas Generales, ya que no se encuentra entre los puntos mencionados en la Rendición de Cuentas.

El sistema funciona mediante una devolución en efectivo (cashback) por cada pasajero adicional que la compañía venda y transporte en comparación con el año anterior. Para incentivar la conectividad más allá de la región, el decreto divide a los destinos internacionales en tres zonas geográficas y aplica un beneficio escalonado: a mayor distancia del origen, mayor es el retorno económico otorgado por viajero receptivo captado, reservando el incentivo máximo para las rutas de larga distancia o extra-región, como las conexiones directas con Estados Unidos o España.

Asimismo, la reglamentación apunta de forma directa a desestacionalizar la grilla de vuelos. Para evitar que las operaciones se concentren únicamente durante el pico estival entre noviembre y marzo, la norma otorga beneficios a aquellas aerolíneas cuyos servicios y conexiones se establezcan por un período superior a los seis meses continuos. Con el fin de medir el impacto en la captación de pasajeros y el desarrollo del sector, la cartera evaluará el desempeño y los resultados del programa durante su primer año de implementación.

La inspiración en la industria audiovisual y el modelo Bruselas

El origen de esta iniciativa data de 2024. “Esto lo habíamos analizado ya cuando Carolina (Cosse) era precandidata a la presidencia”, recordó el ministro de Turismo y destacó el trabajo técnico conjunto con el concesionario privado para concretar la reglamentación.

El ministro sostuvo que esta innovación en el modo de impulsar la conectividad aérea tiene “un benchmarking” (punto de comparación) con la industria audiovisual que creció exponencialmente en Uruguay acompañada por incentivos. Este modelo no fue encontrado al azar, sino que se realizó un estudio de mercado para mapear los incentivos fiscales del Estado y el ejemplo de la industria audiovisual captó especialmente su atención.

En este sentido, Menoni compartió que la medida también tomó inspiración del aeropuerto de Bruselas. El programa de incentivos de esa terminal aérea promueve tanto premios basados en el aumento real del volumen de pasajeros transportados en destinos ya existentes como la consolidación de nuevas conexiones que lo comprendan.

La idea también fue presentada previamente ante la Cámara de Transporte Aéreo —que nuclea a las aerolíneas— donde “fue muy bien recibido”, según Menoni. Para el titular de Turismo, poner la conectividad sobre la mesa “sacudió el avispero”, habilitando la concreción de inversiones como la llegada de la dominicana Arajet a partir de marzo, la confirmación de frecuencias estivales y el estudio de Avianca para operar un vuelo diario entre Bogotá y Montevideo.

La visión del sector privado: aplausos y advertencia por el presupuesto de promoción

Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Turismo (Camtur), Fernando Tapia, celebró la alianza entre el sector público y el privado.

“Es un instrumento muy, muy bueno que puede ayudar a abrir una ruta o aumentar una frecuencia, pero lo que permite después sostener esos servicios en el tiempo y demás es la demanda. Y para que la demanda se mantenga hay que invertir en promoción, en difusión, realmente en forma importante”, apuntó y destacó las oportunidades de captación especialmente en el mercado brasileño.

Sin embargo, Tapia advirtió sobre las señales presupuestales. Recordó que de 2013 a la fecha el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Turismo cayó más de un 35% en términos reales, y que la Rendición de Cuentas contempla una reducción del 3% (unos $ 26 millones anuales). Aunque este ajuste no ataca directamente el área de difusión, la gremial considera que “debilita la estructura del Ministerio” en un momento donde el sector que representa el 6% del PIB necesita "señales fuertes".

El respaldo de las aerolíneas y el récord en Carrasco

La iniciativa se pone en marcha tras un año histórico para la principal terminal aérea del país: el Aeropuerto de Carrasco cerró 2025 alcanzando un récord de 2.144.071 pasajeros.

Desde las compañías aéreas, la respuesta ha sido favorable. Cesar Grandolfo, director de Relaciones Institucionales de Azul Linhas Aéreas, resaltó el impacto que tendrá la medida para profundizar la integración entre Uruguay y Brasil:

“La medida anunciada recientemente por el Ministerio de Turismo de Uruguay –en alianza con Aeropuertos Uruguay– es estratégica, estructurante y va más allá de políticas puntuales. Representa un compromiso genuino con la integración regional y el fortalecimiento de lazos económicos, turísticos y culturales entre ambos países”.

En esa línea, Azul confirmó recientemente el retorno de la conectividad entre Montevideo y Porto Alegre, además del incremento de sus operaciones de temporada hacia Punta del Este desde Campinas, Belo Horizonte y Porto Alegre.