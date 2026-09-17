Reforma del transporte tendrá un costo estimado de US$ 575 millones y un gasto anual de US$ 43 millones, según estudio contratado por el gobierno

La reforma del transporte que impulsa el gobierno y las intendencias de Montevideo y Canelones requerirá una inversión inicial de US$ 575 millones , concluyó un estudio encomendado por los organismos del Estado a un grupo de empresas. Este es el primero de los informes definitivos sobre el proyecto, ya que hasta ahora se conocían trabajos preliminares.

El informe, al que accedió El Observador, presenta el costo estimado para la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte basado en ómnibus biarticulados de 220 pasajeros por carriles segregados en las avenidas 18 de Julio, 8 de Octubre, Giannattasio, Avenida Italia y Camino Maldonado.

Además, se compara con otras dos opciones: el tranvía LRT ligero de 290 pasajeros y un metro ligero (subterráneo) de 600 pasajeros. En todos los casos se analizó la misma ruta.

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En el caso del tranvía LRT el costo inicial es de US$ 1.544 millones (2.7 veces mayor al BRT) y en el del metro ligero son US$ 5.053 (8,8 veces mayor al BRT).

El costo, indica el informe de las empresas REDES México, REDES Brasil y AIC Economía & Finanzas, comprende la obra civil, el material rodante y el equipamiento.

También existe una comparativa con los costos anuales de operación y mantenimiento (OPEX) de cada alternativa.

En este caso, el BRT tiene un costo anual estimado de US$ 43 millones, el tranvía LRT USD 68 millones y el metro US$ 103 millones.

"Aunque la diferencia es menos pronunciada que en la inversión inicial: el OPEX del LRT es un 58% superior al del BRT y el del Metro un 139% mayor", indica el informe.

Finalmente, se hace un cálculo del "Costo total de propiedad", que incluye "las reposiciones de activos y el valor residual durante un horizonte común de 30 años". En este caso, el costo total es de US$ 1.043 para la opción que eligió el gobierno.

En el caso del tranvía, el costo total de propiedad supera los US$ 2.000 millones y en el caso del metro supera los US$ 5.000 millones.

Ambiente, pasajeros y conclusión

El informe también presenta detalles ambientales, destacando que todas las opciones "reducen drásticamente" las emisiones de CO2 (dióxido de carbono): "Mientras en la actualidad se estiman emisiones por 20.833 toneladas de CO anuales, las mismas pasarían a 132 toneladas de CO anuales para el BRT, 283 para el LRT y 244 para el Metro Ligero".

Además, plantea que las tres opciones "pueden atender la demanda proyectada" de pasajeros, "aunque con distintos márgenes de crecimiento y eficiencia".

"El análisis demuestra que para las demandas que se observan en los corredores propuestos (6.000 phs —personas, sentido, hora— en 18 de Julio), tanto la alternativa de BRT como la de LRT serían viables para poder transportar la cantidad actual de pasajeros considerando un crecimiento futuro de la demanda", señala el informe.

En cuanto a la "confiabilidad del servicio", que incluye la puntualidad y regularidad, indica que "el metro ofrece el estándar más alto al eliminar en forma completa las interferencias externas, mientras que el BRT y el LRT en superficie dependen de la prioridad semafórica y son vulnerables a incidentes viales". Sin embargo, cuando se aplican "medidas de prioridad circulatoria", tanto el BRT como el LRT "pueden ofrecer servicios regulares y predecibles".

La conclusión del informe es que el BRT "presenta menores costos, la mayor flexibilidad operativa y mejores condiciones para una implementación gradual".

"El LRT ofrece características ferroviarias, pero con un costo total aproximadamente del doble al BRT. El Metro proporciona segregación completa y menor interferencia superficial, pero su costo se aproxima a cinco veces el costo total del BRT", finaliza.

La reforma será financiada con los US$ 500 millones de una línea de crédito que habilitó el BID y US$ 300 de la CAF que ya fueron aprobados.