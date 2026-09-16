Da Silva cuestionó el ingreso "raro" de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia y el ministro Carlos Negro respondió que la diferencia entre entradas y salidas es "muy mínima"

El martes pasado, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva volvió a plantear su preocupación por el ingreso a Uruguay de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia y reclamó que el Ministerio del Interior haga un seguimiento de esas personas. El planteo no es nuevo: el legislador ya había formulado la misma pregunta al ministro del Interior, Carlos Negro , durante una comparecencia parlamentaria de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el pasado 3 de setiembre.

"Entraron 26 albaneses en el año 2025. Pregunta. ¿El Ministerio del Interior, tiene seguimiento de quiénes son esos ciudadanos albaneses que son los que han distorsionado toda la mafia del narcotráfico? ¡26, el año pasado! ¿Saben quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Dónde van? ¿Hay un seguimiento?", había planteado Da Silva en la comparecencia, según registra su versión taquigráfica.

La conversación sobre el ingreso de los ciudadanos balcánicos se retomó el martes pasado a partir de una entrevista en Así Nos Va (Radio Carve), donde Da Silva agregó: " Yo estoy haciendo el seguimiento de eso porque, a mi entender, hay movimientos raros ", afirmó Da Silva.

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El senador vinculó esa preocupación con la aparición de nuevas modalidades de violencia y con cambios en los barrios: "Esa nueva moda, a lo favela... se 'enfaveló' mucho barrio. No es normal que salgan en el TikTok estos malandras pavoneándose con una tartamuda. Entonces, empezás a ver, a atar cabos (...) Hay requisa de armamento que no estaba, no existía, tiroteos que no estaban, no existían, tiroteos novedosos que no era que siempre hubo. Formas de matar gente distintas que se han dado los últimos meses", sostuvo.

Da Silva también recordó el intercambio que había tenido con el Ministerio del Interior sobre el tema: "Le pregunté y no me contestó".

Este miércoles, consultado sobre el planteo, Negro confirmó que el Ministerio del Interior cuenta con registros sobre el ingreso de ciudadanos de esa región de Europa y sostuvo que la cantidad de personas que permanecieron en el país es reducida.

"Nosotros tenemos registros que indican el ingreso, sí, de ciudadanos de esa región de Europa. También tenemos registros sobre el ingreso de esas personas en su totalidad, con un pequeño número de ingresos que superan los ingresos, los egresos pero muy poco significativo", explicó, consignado por Telemundo (Canal 12).

El ministro detalló las cifras registradas por la cartera: "Estamos hablando de 745 movimientos de ingreso y unos 730 y poco de egresos". Por ese motivo, señaló que la diferencia entre quienes ingresaron y quienes egresaron es "muy mínima" y aclaró que varios de los ciudadanos cuentan además con visa.