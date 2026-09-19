Investigación por venta de drogas en Mercedes culminó con 13 personas condenadas, entre ellas cuatro adolescentes

A partir de información sobre la posible existencia de puntos de comercialización de sustancias estupefacientes en la ciudad de Mercedes, la Brigada Departamental Antidrogas de Soriano llevó adelante una extensa investigación denominada Operación Jaguar.

Según informó el organismo en las últimas horas, l as actuaciones culminaron con una serie de allanamientos, numerosas detenciones y la incautación de drogas, armas, municiones, dinero, vehículos y otros efectos .

Las sustancias incautadas fueron sometidas posteriormente a las pruebas correspondientes, a rrojando un peso total de 161 gramos y reacción positiva a cocaína.

Como resultado de la investigación, 13 personas fueron condenadas, entre ellas cuatro adolescentes. Además, otras dos fueron formalizadas y deberán cumplir prisión preventiva.

Así se desarrolló la Operación Jaguar

Durante varios meses, los investigadores desarrollaron un sostenido trabajo de inteligencia que permitió profundizar diferentes líneas investigativas, establecer vinculaciones de interés y reunir elementos probatorios, avanzando progresivamente sobre distintos puntos asociados a la actividad investigada.

Como resultado de las tareas realizadas y una vez reunidos los elementos necesarios, el 16 de setiembre se desplegó un importante operativo que comprendió diez allanamientos en la ciudad de Mercedes y uno en Montevideo. La intervención fue encabezada por la Brigada Departamental Antidrogas de Soriano y contó con el apoyo de la Dirección de Investigaciones, Grupo de Reserva Táctica (G.R.T), personal K-9 y otras dependencias policiales, desarrollándose los procedimientos de manera coordinada.

El despliegue permitió detener a varias de las personas investigadas y concretar una importante incautación de sustancias estupefacientes, armas, municiones, vehículos, dinero y otros elementos de interés para la causa. Las sustancias incautadas fueron sometidas posteriormente a las pruebas correspondientes, arrojando un peso total de 161 gramos y reacción positiva a cocaína.

Entre los efectos incautados durante la operación se encontraron tres revólveres de diferentes calibres, un rifle de aire comprimido, sustancias estupefacientes, entre ellas numerosos envoltorios fraccionados, una balanza de precisión, municiones de diferentes calibres, una moto, dos autos, un dron, además 16 teléfonos celulares. Además se incautaron $25.698 y U$S 106.

Las actuaciones continuaron durante los días posteriores con el análisis de los elementos obtenidos y diferentes diligencias desarrolladas por los investigadores bajo la dirección de Fiscalía, culminando con la comparecencia de las personas involucradas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de Cuarto Turno.

Tres adolescentes de 16 años y uno de 17 entre los condenados

Finalizada la instancia judicial, tres adolescentes de 16 años y uno de 17 años fueron formalizados y condenados como autores penalmente responsables de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. A cada uno se le impuso una medida socioeducativa privativa de libertad consistente en doce meses de internación en dependencias de INISA.

Además, nueve personas mayores de edad fueron condenadas por distintos delitos vinculados principalmente al suministro o depósito de sustancias estupefacientes, con penas de entre dos años y once meses y cuatro años y un mes de penitenciaría de cumplimiento efectivo. En uno de los casos, la condena correspondió a delitos de encubrimiento agravado, hurtos especialmente agravados, daños y lesiones personales leves agravadas.

Por otra parte, dos personas de 44 y 27 años fueron formalizadas por delitos vinculados a la negociación de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas y municiones y porte de armas de fuego, entre otros, disponiéndose para ambas prisión preventiva por 120 días.