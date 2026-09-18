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Mirtha Legrand nuevamente internada: qué dice el parte de salud oficial

La diva de los almuerzos ingresó al Sanatorio Mater Dei donde fue diagnosticada con un cuadro compatible con neumopatía.

18 de septiembre de 2026 16:52 hs
Mirtha Legrand nuevamente internada.

Mirtha Legrand nuevamente internada.

La actriz y conductora argentina Mirtha Legrand se encuentra nuevamente internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires.

A casi una semana del alta médica devenida de una bronquitis, la diva de los almuerzos ingresó este viernes al centro de salud porteño donde fue diagnosticada con un cuadro compatible con neumopatía.

Parte m&eacute;dico de Mirtha Legrand&nbsp;

Parte médico de Mirtha Legrand

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatario por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", detalló la institución sanitaria a través de un parte oficial.

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Legrand había ingresado al mismo sanatorio el 7 de septiembre y permaneció allí durante casi una semana. En los días posteriores, el director médico del centro de salud, Enrique Echagüe, informó que la conductora evolucionaba favorablemente y que participaba de manera activa de su recuperación junto con su kinesiólogo.

Durante la estadía se le realizó una tomografía computada de tórax, cuyo informe registró signos de reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea, con predominio bibasal. El estudio describió además una "hernia hiatal mixta", con repercusión ventilatoria basal izquierda, y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, previamente considerado compatible con un hamartoma.

Tras permanecer varios días bajo observación, Mirtha finalmente recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre y continuó la recuperación en su domicilio.

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