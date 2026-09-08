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Nuevo parte de salud de Mirtha Legrand: cuándo podría ser dada de alta y de qué depende que siga internada

Según el nuevo parte al que tuvo acceso el periodista Pablo Lugano, la conductora argentina de 99 años se encuentra estable y de muy buen humor

8 de septiembre de 2026 11:43 hs
Mirtha Legrand internada hoy

Mirtha Legrand internada hoy

A poco más de 24 horas de su internación por un cuadro respiratorio bronquial, la actriz y conductora argentina Mirtha Legrand podría ser dada de alta este martes después del mediodía.

Así lo anticipó el periodista Pablo Lugano en Radio Rivadavia. En diálogo con Nelson Castro, el columnista de espectáculos aseguró que la diva de 99 años se encuentra estable y de muy buen humor.

"(Mirtha) Habló con su familia, se mantiene informada, habla con su producción y está enterada de absolutamente todo", repasó Lugano.

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Según el primer y único parte médico difundido por sanatorio Mater Dei, la conductora argentina ingresó en la mañana del lunes cursando un cuadro respiratorio bronquial. "Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, detalló el texto firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.

"Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha", agrega el escrito. "De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyeron.

Legrand no había asistido a la grabación de su programa pautada para el viernes pasado, a raíz de fuerte cuadro gripal que estaba atravesando, por lo que su médico le recomendó que se quedara en su domicilio.

Internaron a Mirtha Legrand: el parte del Sanatorio Mater Dei

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"Está todo bajo control. En abril, después de ir a ver la obra Rocky, tomó frío. ¡Hace tres salidas por noche! Quédense tranquilos que está todo bien", explicó Marcela Tinayre, hija de la actriz, en diálogo con LAM (América).

¿Qué dice la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand?

La periodista Mercedes Ninci dio a conocer el contenido de la tomografía durante el programa La Mañana con Moria (El Trece) y le envió los resultados al médico Guillermo Capuya, quien los analizó en vivo.

Según el profesional, el informe señala una "reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal" y la presencia de un "nódulo pulmonar". Además, registra un hematoma de 14 milímetros.

Al explicar los resultados, Capuya indicó que la conductora atraviesa "un cuadro infeccioso respiratorio" y señaló que el hematoma es una lesión benigna que tiene desde hace tiempo. Sobre el nódulo, remarcó la importancia de realizar un seguimiento mediante tomografías computadas.

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