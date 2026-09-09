Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Jueves:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Mirtha Legrand internada hoy: qué dice el nuevo parte médico

El informe, firmado por el director del Sanatorio Mater Dei, precisó que la actriz argentina continúa acompañada por su familia durante la internación.

9 de septiembre de 2026 13:46 hs
Nuevo parte médico de&nbsp;Mirtha Legrand

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La conductora argentina Mirtha Legrand presentó una evolución favorable de su cuadro respiratorio bronquial. Así lo indicó este miércoles el parte oficial publicado este miércoles por el Sanatorio Mater Dei.

El informe, firmado por el director de la institución de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Enrique Echagüe, precisó que la actriz continúa acompañada por su familia durante la internación.

¿Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand?

El documento difundido por el Sanatorio Mater Dei señala: "La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia".

Más noticias

¿Qué dice la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand internada: el estudio que podría cambiar la situación de la conductora argentina

De esta manera, el reporte confirma que la conductora argentina permanece internada, aunque su evolución es favorable y el cuadro respiratorio no presenta complicaciones.

La institución no informó cambios que indiquen un agravamiento de su estado ni comunicó una fecha de alta.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El texto también incluyó un mensaje dirigido a quienes se interesaron por la salud de la conductora."Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten".

Noticia en desarrollo...

Las más leídas

Buquebus presentó un recurso ante el MTOP pidiendo que anule autorización a Colonia Express para operar ruta Montevideo Buenos Aires

Meteorólogo confirmó que "estamos en los últimos fríos" y adelantó cómo seguirá la semana en Uruguay

"Buena noticia" y "señal de recuperación": nueva encuesta de Equipos afirma que evaluación de Orsi mejoró y detuvo "tendencia decreciente"

Entradas a la Expo Rural del Prado: los precios, las bonificaciones y el acceso a Plaza Prado

Temas

Mirtha Legrand

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos