Mirtha Legrand internada hoy: qué dice el nuevo parte médico

La conductora argentina Mirtha Legrand presentó una evolución favorable de su cuadro respiratorio bronquial. Así lo indicó este miércoles el parte oficial publicado este miércoles por el Sanatorio Mater Dei.

El informe, firmado por el director de la institución de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Enrique Echagüe , precisó que la actriz continúa acompañada por su familia durante la internación.

El documento difundido por el Sanatorio Mater Dei señala: "La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia".

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De esta manera, el reporte confirma que la conductora argentina permanece internada, aunque su evolución es favorable y el cuadro respiratorio no presenta complicaciones.

La institución no informó cambios que indiquen un agravamiento de su estado ni comunicó una fecha de alta.

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El texto también incluyó un mensaje dirigido a quienes se interesaron por la salud de la conductora."Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten".

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