¿Qué dice la tomografía que le hicieron a Mirtha Legrand?

La tomografía computada que le realizaron a Mirtha Legrand durante su internación en el Sanatorio Mater Dei mostró signos de una reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea y la presencia de un nódulo pulmonar. El estudio también registró un hematoma de 14 milímetros.

La información fue difundida este martes por la periodista Mercedes Ninci durante La Mañana con Moria (El Trece). La cronista compartió además el informe con el médico Guillermo Capuya , quien analizó en vivo los resultados del examen y explicó el alcance de los hallazgos.

El informe médico señaló "signo de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal. Nódulo pulmonar”, junto con un hematoma de 14 milímetros.

Al interpretar el resultado, el doctor Guillermo Capuya explicó: "Básicamente tiene un cuadro infeccioso respiratorio”. Sobre el hematoma, el profesional precisó: "Es una lesión benigna que lo tiene hace tiempo".

En cuanto al nódulo, indicó que requiere controles posteriores: "Cuando hay un nódulo es importante el seguimiento con una tomografía computada".

La internación de la conductora comenzó el lunes 7 de septiembre. El parte emitido por el Sanatorio Mater Dei informó que ingresó con un cuadro respiratorio bronquial y que permanecería en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

Parte médico del Sanatorio Mater Dei

Por el momento, la información difundida sobre la tomografía señala un cuadro infeccioso respiratorio y establece la necesidad de controlar el nódulo pulmonar mediante estudios posteriores.

El historial clínico de Mirtha Legrand

El historial clínico de Mirtha Legrand registra distintos episodios de salud en los últimos años, aunque sus ausencias de la televisión fueron poco frecuentes. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en abril de 2026, cuando la conductora atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la obligó a permanecer tres semanas alejada de su programa.

En aquel momento, la actriz de 99 años explicó que su médico, el doctor Semeniuk, le había recomendado continuar con reposo y cuidados hasta recuperarse. "Fue un cuadro viral normal de esta época del año", había expresado la diva al comunicar su estado.

Otro antecedente importante se remonta a 2023, cuando Legrand fue sometida a una intervención para la colocación de un marcapasos de última generación en el Sanatorio Mater Dei. La decisión había sido tomada junto con sus médicos para regular su ritmo cardíaco y continuar con su actividad habitual.

Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre. https://t.co/87oUqHh26h — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) May 20, 2022

Previamente, la conductora había recibido stents a raíz de un problema coronario. En 2021, durante la pandemia de coronavirus, había sido internada por una obstrucción coronaria y sometida a una intervención. Dos años antes, en 2019, también había pasado por la misma institución porteña debido a una brida abdominal que requirió una operación y una posterior estadía en terapia intensiva.