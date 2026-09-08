Foco de influenza aviar contenido en Colonia: fueron sacrificadas todas las aves del predio

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) , en su último informe sobre el nuevo foco de influenza aviar en Uruguay, indicó que la adversidad sigue restringida en una localidad de Colonia y en aves de traspatio , sin detecciones en aves de predios de producción comercial.

Desde dicha Secretaría de Estado se señaló que durante el fin de semana, tras la detección ocurrida el viernes 4 de setiembre de aves contagiadas con influenza en un predio próximo a Barker, en Colonia, fueron inspeccionados 34 establecimientos linderos y otros también próximos.

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Barker, sobre la ruta 54, es una localidad del centro-sur de Colonia, distante 50 kms de la capital departamental y tiene a Tarariras, Juan Lacaze y Rosario como zonas urbanas relevantes más próximas.

Hasta el momento no se detectó mortalidad reciente en los 34 predios recorridos ni hay establecimientos avícolas comerciales dentro del radio de 10 kilómetros definido para el rastreo.

El caso de Colonia, identificado como "foco 9/2026 de influenza aviar de alta patogenicidad", es el primero registrado en el país durante el segundo semestre del año, luego del cierre del evento ocurrido durante el verano.

En esa instancia inicial del año todos los focos de influenza aviar involucraron a aves silvestres, sin casos en aves de traspatio ni en aves del circuito de producción comercial.

El contexto

Este foco se detectó en el predio de un coleccionista de aves, comentaron fuentes del MGAP, quienes destacaron el alto valor de la inmediata respuesta de los servicios del ministerio para controlar la situación y minimizar los perjuicios. La influenza aviar mató al 70% de unas 100 aves del tenedor. Con base en el protocolo existente fueron sacrificadas el 100% de las aves que permanecían con vida. Se indicó, también, que hay en ese lugar un gran tajamar donde hay vínculo de aves silvestres y de traspatio y que ese, se estima, fue el origen del contagio.

Tras la confirmación ahora de un caso en Colonia, los Servicios Ganaderos del MGAP realizaron la eliminación de las aves afectadas, la limpieza y desinfección en el predio afectado e iniciaron la investigación epidemiológica para determinar posibles movimientos y contactos vinculados al foco.

Durante el sábado 5 y el domingo 6 equipos de campo recorrieron puerta a puerta los establecimientos ubicados dentro del radio de 5 kilómetros. Los 34 predios se clasificaron de acuerdo con su nivel de riesgo. Aquellos en los que se identificaron factores de riesgo tendrán seguimiento semanal durante los próximos 28 días.

Las actuaciones incluyeron además la toma de muestras para su análisis en el laboratorio oficial (DILAVE) y tareas de georreferenciación para apoyar el seguimiento del evento.

El trabajo, se explicó desde el ministerio, se realizó en coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Colonia, se intercambió información con el Ministerio de Salud Pública (MSP) para el seguimiento de las personas vinculadas al foco y se notificó al Ministerio de Ambiente (MA).

Los Servicios Ganaderos continuarán esta semana con el rastreo, el seguimiento de los establecimientos identificados y la investigación epidemiológica para reconstruir el posible origen y los vínculos del evento, se indicó.

Qué hacer ante una sospecha

El MGAP exhorta a no manipular aves enfermas o muertas y a comunicar inmediatamente cualquier mortalidad inusual o si hay alguno/s de los siguientes signos de la enfermedad:

Dificultades respiratorias severas

Coloración azulada de crestas, barbillas y/o patas

Hinchazón de la cabeza

Plumaje erizado

Diarrea

Signos nerviosos

Disminución de la postura

Huevos deformes, con cáscara blanda o delgada

Muerte repentina, asociada a los anteriores signos

Distanciar aves de traspatio con las silvestres

A productores y tenedores de aves se les recomienda reforzar las medidas de bioseguridad y evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres.

También se remarcó que el consumo de carne de ave y huevos no representa riesgos para la salud humana.

Las sospechas pueden notificarse en las oficina locales de los Servicios Ganaderos del MGAP o por el correo [email protected].

En Montevideo también se puede contactar al Departamento Programas Sanitarios, al 2220 4000 internos 152118 y 152114, o al Departamento Campo, internos 152105, 152106 y 152107.

Hay, además, un celular para notificaciones (099 982 357) que se utiliza como herramienta de apoyo para envío de georreferenciación, imágenes y videos.

La mirada de las avícolas

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA), tras el caso de influenza aviar detectado al cierre de la última semana en Colonia, expresó estar alerta por la situación y remarcó que la adversidad se detectó lejos de la zona donde se concentra la producción de carne aviar y huevos, alimentos cuyo consumo no tiene riesgos para la población.