Industrias avícolas, alertas por caso de influenza aviar, remarcaron que es seguro consumir carne y huevos

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) , tras el caso de influenza aviar detectado al cierre de la última semana en Colonia , expresó estar alerta por la situación y remarcó que la adversidad se detectó lejos de la zona donde se concentra la producción de carne aviar y huevos , alimentos cuyo consumo no tiene riesgos para la población .

La resolución N° 202/026 de la Dirección General de los Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), informada el viernes 5 de setiembre, declaró la emergencia sanitaria en todo el país por el hallazgo de Influenza Aviar H5 en la especie aviar de traspatio, en Colonia, por lo cual quedaron restringidos todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

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Medidas urgentes por caso de influenza aviar en Colonia: se declaró la emergencia sanitaria en todo el país

Mediante un documento remitido a El Observador, CUPRA reafirmó su compromiso con la bioseguridad ante la detección de influenza aviar en aves de traspatio en Colonia.

La cámara de empresas avícolas señaló que se mantiene en alerta y en permanente coordinación con las autoridades sanitarias ante la confirmación, por parte del MGAP, de un caso de influenza aviar en Colonia y la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

La cámara transmitió tranquilidad a la población y destacó que, al momento, no se han detectado casos de influenza aviar en aves de producción comercial.

Añadió que el evento fue detectado en una zona lejana a donde se concentra la mayor parte de la producción industrial nacional, que corresponde a aves de traspatio y que las autoridades se encuentran trabajando en el predio y la zona, realizando las medidas sanitarias y la investigación correspondientes.

CUPRA reiteró que eventos como este no representan un riesgo para la salud humana.

Otro aspecto que se indicó es la importancia de extremar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de todos los actores vinculados a la producción avícola.

Se trata de medidas fundamentales, se subrayó, para prevenir el ingreso y la propagación del virus y preservar la sanidad de la producción nacional.

CUPRA exhortó a los productores y tenedores de aves a mantenerse atentos y dar aviso inmediato a las autoridades ante la aparición de síntomas compatibles o mortalidad inusual.

Finalmente, la cámara informó que el sector avícola uruguayo mantiene su compromiso permanente con la sanidad animal, la bioseguridad, la calidad y la inocuidad de sus productos.

Comunicado de CUPRA sobre la influenza aviar