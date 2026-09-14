Mirtha Legrand sale del hospital: el nuevo parte sobre la salud de la conductora argentina y cómo seguirá su recuperación

Luego de una semana de internación a causa de una bronquitis, Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo 13 , según el parte más reciente del hospital de Buenos Aires en el que pasó los últimos días. Legrand, aclaran sus médicos, continuará su recuperación en su casa, pero ya está en condiciones de pensar en su vuelta a la televisión.

El parte médico señala que si bien "continuará con la recuperación en su casa", lo hace para "volver a sus actividades lo antes posible".

"Agradecemos junto a su familia el cariño y respeto que le transmitieron en estos días", agrega el comunicado del hospital Mater Dei.

La diva de la televisión argentina fue internada el lunes 7 de septiembre en ese Sanatorio , donde se le realizaron distintos estudios clínicos y la primera parte del tratamiento.

Según informó Infobae de acuerdo con allegados a la diva, el cuadro se originó a fines de agosto, luego de que realizara tres salidas consecutivas en las que tomó frío. Lo que comenzó como un resfriado común derivó en una tos persistente y una posterior bronquitis, lo que motivó la decisión de hospitalizarla de manera preventiva para un mejor control clínico.

Este lunes, la familia de Legrand publicó un comunicado en sus redes sociales en el que agradecen al hospital y a su personal médico y administrativo. La conductora, de 99 años, no anunció aún cuando retomará sus programas, que en tanto quedan en manos de su nieta, Juana Viale.