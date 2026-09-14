Peñarol negocia otra vez con Cerro para cambiar el Tróccoli por el Estadio Centenario: la última palabra la tendrá Alejandro Cappuccio

Peñarol le propuso a Cerro pasar el partido que jugarán por la séptima fecha del Torneo Clausura del Estadio Luis Tróccoli al Estadio Centenario , y la dirigencia villera dejó la decisión en manos de su entrenador Alejandro Cappuccio , confirmaron distintas fuentes a Referí.

Según informaron distintos medios, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ya mantuvo contactos con su par de Cerro, Alfredo Jaureguiverry , para llevar el encuentro que disputarán el próximo sábado al Centenario.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Jaureguiverry afirmó que "el partido hoy es en el Tróccoli" , y aseguró que aunque "por respeto" debe escuchar las propuestas, lo propuesto por Peñarol está "lejísimos" de lo necesario para cambiar de escenario.

De todas formas, el mandatario marcó que la última palabra la tendrá el entrenador Alejandro Cappuccio . Consultado por Referí, el DT villero marcó que todavía no se reunió con la directiva , a la que le planteará su postura de forma privada.

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En el Torneo Clausura 2025 Ruglio también había intentado llevar al Centenario a Cerro, pero en aquella ocasión el villero resolvió quedarse en el Tróccoli, y la apuesta tuvo resultados: venció 2-0 a Peñarol y obtuvo puntos fundamentales para luego salvarse del descenso.

"Yo no estoy cruzado con nadie. Peñarol defiende su institución y yo defiendo la mía", expresó este lunes Jaureguiverry.

En aquel partido el Ministerio del Interior resolvió que no hubiera hinchas de Peñarol presentes debido a que se trataba de un partido de alto riesgo. Consultado sobre si ya sabe si se tomará la misma medida en caso de jugar en el Tróccoli este sábado, el presidente de Cerro marcó que hasta el momento ninguna autoridad se comunicó con él para hablar del asunto.