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Polémica en la Premier League: árbitros admitieron un "error de juicio" al conceder el gol de Haaland en la victoria del Manchester City al Manchester United

El comité arbitral de la Premier League reconoció que el sistema semiautomático de fuera de juego no vio una posición adelantada de Enzo Fernández en el gol del City

14 de septiembre de 2026 8:31 hs
Enzo Fernández y Antoine Semenyo celebran el gol de Erling Haaland ante el Manchester United

Enzo Fernández y Antoine Semenyo celebran el gol de Erling Haaland ante el Manchester United

Pro Referees, el comité de árbitros del fútbol inglés que supervisa la Premier League, entre otras competiciones, admitió este domingo un “error de juicio” al conceder el gol de Erling Haaland que dio la victoria este domingo al Manchester City contra el Manchester United, por la posición de fuera de juego del argentino Enzo Fernández y su incidencia en la acción.

Inicialmente, el árbitro Michael Oliver invalidó el gol por una posible posición de fuera de juego de Erling Haaland, que partió legalmente.

Sin embargo, en el recorrido de la jugada, en el centro al área, sí está en fuera de juego Enzo Fernández, cuya intención es rematar el balón, antes de que llegue el balón al atacante noruego para empujar el 1-0 en el minuto 60 del choque en Old Trafford.

"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal”, repasó un portavoz del organismo, según recogen diversos de comunicación ingleses.

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“En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, abundó el citado comité.

"Sin embargo", añadió que, “en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.

Pro Referees también reveló que ha contactado con el Manchester United durante “esta noche” para “reconocer” lo que consideran “un error de juicio”. “Se realizará una revisión del incidente”, agregó.

FUENTE: EFE

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