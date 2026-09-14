Con un tanto del Toro Fernández, Cruz Azul venció 4-3 al América de México, que descontó con un golazo de Brian Rodríguez: mirá los goles uruguayos en el Clásico Joven

El Cruz Azul venció 4-3 al América de México en una nueva edición del Clásico Joven este domingo por la noche, en un partido que contó con un tanto clave del uruguayo Gabriel Toro Fernández para el equipo ganador y un golazo de Brian Rodríguez para el perdedor.

Los cementeros arrancaron con todo el partido, y antes del final del primer tiempo ya iban 3-0 arriba en el marcador. Érik Lira puso el primero a los 19 minutos, el argentino José Paradela duplicó la ventaja a los 35 y Jesús Orozco Chiquete convirtió la victoria en goleada antes del final de la primera mitad, poco después de que el golero Rodolfo Cota lo evitara atajándole un penal a Nicolás Ibáñez.

América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada , salió en busca del descuento al segundo tiempo, y lo consiguió a los 52 minutos gracias a una obra de arte de Brian Rodríguez.

El extremo de la selección uruguaya tomó un tiro libre lejano y metió un potente derechazo que se incrustó en el ángulo derecho del arco defendido por Kevin Mier para poner el 3-1.

Con goles de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas, Toluca clasificó a la final de la Leagues Cup; mientras América de Almada y Brian Rodríguez perdió la otra semifinal

El gran salto del uruguayo Emiliano Gómez en el fútbol mexicano, al firmar con Tigres tras sus goles en Puebla

¡El tiro libre de Brian Rodríguez, GOLAZO! pic.twitter.com/w90OO1dDjm — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026

El uruguayo lleva seis goles en 11 partidos con el América tras su participación en el Mundial 2026 con Uruguay. En la Liga MX anotó tres tantos en los cinco encuentros que disputó.

Las águilas siguieron buscando acercarse en el marcador y contaron con varias chances, pero a los 72 Gabriel Fernández, que había ingresado 15 minutos antes, le ganó un duelo a Israel Reyes en una corrida por derecha, amagó a Cota dentro del área y anotó el 4-1 que parecía dar tranquilidad a Cruz Azul.

Es el segundo tanto del Toro en esta Liga MX, en la que lleva disputados 228 minutos repartidos en ocho encuentros (un promedio de 28 minutos por partido). No anotaba desde la primera fecha del torneo, ante Atlético San Luis.

GOOOOOOL DEL TORO FERNÁNDEZ



¡NO DEJÓ MORIR EL BALÓN Y TERMINÓ METIENDO EL CUARTO! CRUZ AZUL YA LO GANA 4-1



QUÉ PALIZA EN EL CLÁSICO JOVEN. pic.twitter.com/UWVKF3TAS0 — Alee (@ImAleeJeje) September 13, 2026

Cuando todo indicaba que el encuentro terminaba en goleada, una ráfaga de dos goles en dos minutos puso de vuelta al América en el partido: a los 88 el colombiano Óscar Perea anotó el 4-2 y su compatriota Miguel Borja puso el 4-3 al minuto, para dejar a las águilas al borde de una remontada histórica.

Sin embargo, y a pesar de varios intentos, el marcador no se movió y Cruz Azul se llevó los tres puntos del Clásico Joven, con las que quedó cuarto en la Liga MX con 15 unidades, a una del América.