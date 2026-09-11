Fitch Ratings mantuvo el grado inversor de Uruguay y advirtió por el bajo crecimiento y el aumento de la deuda

La calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la nota de deuda de Uruguay en BBB , un escalón por encima del mínimo del grado inversor, y conservó la perspectiva estable .

La decisión se sustenta, según la agencia, en el PIB per cápita relativamente alto del país , sólidos indicadores de gobernanza y finanzas externas robustas .

La calificación, sin embargo, está limitada por las perspectivas de crecimiento económico moderadas para los próximos años, el historial de inflación —aunque con una mejora reciente— y una flexibilidad de política monetaria restringida por la dolarización, la indexación y la escasa profundidad financiera .

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Fitch también señaló que la carga de la deuda pública es superior a la mediana de los países con calificación BBB y que Uruguay mantiene una exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Crecimiento débil

Uno de los principales desafíos que identifica la calificadora es el bajo crecimiento de la economía.

El PIB creció 1,8% en 2025, frente al 3,3% de 2024, y quedó por debajo de las estimaciones presupuestarias anteriores. Fitch atribuyó la sorpresa negativa principalmente a la sequía del año pasado, cuyo impacto se extenderá al segundo trimestre de 2026.

Para este año, la agencia prevé un crecimiento de apenas 1%, por debajo de la estimación revisada del gobierno, de 1,6%.

El bajo crecimiento es, según Fitch, un desafío persistente para Uruguay. Entre 2015 y 2025, la economía tuvo un crecimiento promedio de apenas 1,3%, en un escenario marcado por un alto costo de hacer negocios, baja inversión —equivalente al 16% del PIB en 2025—, una productividad lenta y una demografía desfavorable.

Para 2027 y 2028, la calificadora proyecta un crecimiento promedio de 1,8%, aunque advierte que las reformas orientadas a mejorar la competitividad podrían generar un potencial alcista.

Déficit fiscal y deuda

Fitch también puso el foco en las cuentas públicas. El déficit del gobierno general aumentó a 3,7% del PIB en 2025 y alcanzó 4,2% si se excluyen los ingresos extraordinarios de la seguridad social.

La agencia prevé que el déficit se mantenga en niveles similares durante 2026 y advierte que el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal a partir de 2027 podría resultar más difícil.

El presupuesto quinquenal prevé un ajuste fiscal equivalente al 1,5% del PIB hasta 2029, principalmente mediante medidas de ingresos. La mitad de ese ajuste provendría de la implementación del impuesto mínimo global y el resto de una mejor administración tributaria.

Fitch, sin embargo, espera un ritmo de consolidación más lento y proyecta que el déficit, excluidos los ingresos de la seguridad social, se reduzca a 3,5% del PIB en 2028.

En paralelo, la calificadora prevé que la deuda bruta del gobierno general, incluidos los bonos de recapitalización del Banco Central, aumente a 68% del PIB en 2026, frente al 64,4% de 2025. Ese nivel también se ubicaría por encima de la mediana de 57% correspondiente a los países con calificación BBB.

La deuda, según Fitch, continuaría aumentando posteriormente. La deuda neta, de acuerdo con la metodología del gobierno, fue de 55,8% del PIB en 2025, mientras que el presupuesto quinquenal prevé que llegue a 62,7% en 2029, acercándose al límite de 65% establecido en el nuevo marco fiscal.

La agencia advierte además que existe el riesgo de que la deuda aumente más si el crecimiento económico o los ingresos fiscales quedan por debajo de las expectativas presupuestarias.

Las prioridades del gobierno de Orsi

Fitch también destacó las prioridades legislativas del gobierno del presidente Yamandú Orsi, entre ellas las modificaciones al proyecto de presupuesto quinquenal, una ley de competitividad y cambios en el régimen de seguridad social.

Según la calificadora, el proyecto de presupuesto modificado mantiene en líneas generales los objetivos fiscales originales, aunque reduce la trayectoria de ajuste prevista anteriormente en 0,1 puntos porcentuales del PIB por año.

La ley de competitividad fue aprobada por unanimidad por el Senado en agosto y está pendiente de aprobación final en la Cámara de Diputados.

El gobierno también prevé modificaciones al régimen de seguridad social que, según Fitch, probablemente permitirán a algunos trabajadores jubilarse a los 60 años con prestaciones reducidas y habilitarán una mayor inversión extranjera por parte de fondos de pensiones públicos y privados.

La inflación mejora, aunque persisten desafíos

Otro de los puntos destacados por Fitch es la evolución de la inflación.

La agencia señaló que la inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia durante más de tres años, lo que contribuyó a una mejora en la credibilidad de la política monetaria.

El objetivo de inflación continúa en 4,5%, un nivel que Fitch considera superior al de otros países con objetivos de inflación similares.

La inflación interanual se ubicó en 4,6% en agosto, frente al 3,1% de febrero. La calificadora vinculó parte de la evolución de los precios al impacto energético de la relación entre Estados Unidos e Irán y señaló que la matriz energética de Uruguay, basada mayoritariamente en energías renovables, contribuye a mitigar ese efecto.

Fitch también destacó que las expectativas de inflación permanecen ancladas, lo que respalda la moderación salarial —en particular de cara a la próxima ronda de negociaciones salariales en 2027— y los esfuerzos de desdolarización.

La dolarización de los depósitos, cercana al 70%, continúa siendo elevada, aunque muestra una mejora gradual. En ese sentido, el Banco Central está implementando medidas para reforzar esa tendencia, destacó el reporte.