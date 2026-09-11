Inversión, desempleo juvenil y drogas: la prosperidad en la región y el lugar que ocupa Uruguay

Uruguay está posicionado en los primeros lugares de un ranking sobre prosperidad regional . Sin embargo, la medición muestra algunas luces amarillas sobre desempleo juvenil -asociado a problemas de consumo de drogas- y baja inversión.

La UCU Business School presentó los resultados del Ranking de Prosperidad para América Latina y el Caribe 2026 , elaborado por el Centro de Competitividad Mundial del IMD (International Institute for Management Development) que calificó a 34 economías de la región. La medición toma en cuenta cuatro pilares: desafíos económicos, gobernanza e instituciones, dinámicas de gestión y empoderamiento social y con esa base establece cuatro niveles de prosperidad (de la A a la D).

Uruguay quedó clasificado en el primer nivel, de desempeño sólido y equilibrado, junto a Chile y Costa Rica . En el segundo se ubicaron Argentina, Brasil y México; en el tercero Belice, Cuba y El Salvador y en el cuarto quedaron Guatemala, Haití y Venezuela, entre otros.

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Según el ranking, solo el 24% de los 34 países alcanza el primer nivel, mientras el 77% se agrupa en los niveles intermedios y bajos . Además, el estudio comparó Uruguay, México y Brasil y allí la economía local fue la mejor ubicada de las tres.

El pilar más débil fue el de desafíos económicos y en ese punto Uruguay tuvo la inversión más baja de los tres países (puesto 26) y el peor desempleo juvenil (lugar 27).

El economista jefe del Centro de Competitividad Mundial, José Caballero, se refirió a ese punto en la presentación. “Cuando voy a algún país veo a la gente, si voy a criticar algo tengo que verla. Y es obvio que aquí hay un problema de drogas”, señaló. Esa realidad, según su visión, tiene una fuerte vinculación con el desempleo juvenil.

En el segmento de gobernanza e instituciones, Uruguay fue el mejor posicionado de los tres, con puntuaciones altas en estado de derecho, índice de democracia y control de corrupción.

“En cuestiones de gobernanza, Uruguay es un referente, porque es un país que ha sostenido la democracia. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero las instituciones quedan”, dijo Caballero. Luego agregó que ese respeto a la democracia contrasta con realidades que se observan en otros países de la región. Allí tomó como referencia al gobierno de El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele y relató una anécdota.

La reforma fue impulsada por el partido de Bukele. Getty Images

“En un restaurante en Suiza la muchacha que atiende nos pregunta: ¿de dónde son? El Salvador, digo. Entonces, empiezan a salir bolivianos y peruanos de la cocina, todos felices. Por supuesto, mi esposa les dice: este no lo apoya (a Bukele). Y ahí me empiezan a cuestionar. No entienden la violencia de Estado”, contó el economista.

Las prioridades para Uruguay

En otro pasaje, el documento planteó algunas prioridades para el país para consolidar el liderazgo que necesita. Uno de los aspectos fue cerrar la brecha de inversión, generando incentivos específicos para elevarla desde el 15,6% del Producto Interno Bruto (puesto 26 de 34) hacia el promedio regional.

Otra mención fue la de utilizar el liderazgo regional en estado de derecho y control de la corrupción como activo explícito para atraer inversión extranjera de mayor calidad.

Sobre el empleo juvenil marcó la necesidad de promover políticas activas de mercado laboral dirigidas a jóvenes.

La última propuesta fue la de mejorar la participación de mujeres en el Parlamento, un punto ciego que la agenda de empoderamiento debe corregir.