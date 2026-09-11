Facultad de Derecho de la Udelar toma medidas cautelares para proteger a estudiantes que denunciaron que un compañero las acosa

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República decidió tomar medidas cautelares para proteger a tres estudiantes de Traductorado que denunciaron haber sido acosadas en las redes sociales por un compañero de clase. Además se decidió iniciar un sumario al denunciado para determinar su eventual responsabilidad en los hechos.

“Votamos por unanimidad, tras una prolongada sesión”, dijo Jaime Sapolinski, decano interino de la Facultad. “Acogimos el informe letrado que culminó una investigación administrativa precedente. Las medidas cautelares consisten en procurar evitar el contacto entre el acusado y las denunciantes. El sumario es un procedimiento que habilita a la defensa del sumariado. Se trata de no ‘cobrar al grito’ y darle todas las garantías a todos los involucrados, cuyos nombres están en reserva, por el momento”.

En cuanto a las medidas cautelares, Sapolinski dijo que se hablará con la Bedelía y otras oficinas para evaluar la mejor manera de implementarlas.

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Tres estudiantes de Facultad de Derecho de la Udelar denunciaron a un compañero por subir fotos y videos de ellas a las redes

La carrera de Traductorado no es de las más numerosas y por lo general existe un único grupo para cada materia.

El caso también es investigado por la Fiscalía de la Ciudad de la Costa, que en los últimos días tomó declaración a varias personas implicadas en el caso.

La denuncia de las tres estudiantes se presentó el 16 de junio en la Facultad y el 30 del mismo mes ante la Policía y la Fiscalía.

El caso no tuvo mayores avances durante dos meses, pero el caso ocurrido en la Facultad de Medicina, donde una estudiante fue apuñalada por un compañero, parece aceleró las actuaciones.

Según lo denunciado, desde una cuenta anónima de X (ex Twitter) alguien subió fotos y videos de las tres estudiantes, siempre con contenido sexualizante y sin consentimiento. En una de las fotos el anónimo parecía estar masturbándose. En su biografía en X, el usuario se identificaba con una frase misógina.

Algunas fotos habían sido tomadas de las redes sociales de las denunciantes, pero otras no está claro de dónde fueron obtenidas, dijeron fuentes cercanas a la investigación.

Las estudiantes fueron alertadas de la situación por otro usuario anónimo de las redes sociales, quien mantuvo luego un intercambio de mensajes con quien subía las fotos. En esa conversación digital, quien subía las fotos manifestó su deseo de agredir al menos a una de sus compañeras.

También relató una situación vivida en la Facultad donde solo se encontraban las amigas y un varón. Por lo tanto, las denunciantes sospechan de él, ya que nadie más habría podido saber lo que ocurrió en ese momento, dijeron las fuentes.

La cuenta de X implicada en el caso fue eliminada.