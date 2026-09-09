Tres estudiantes de Facultad de Derecho de la Udelar denunciaron a un compañero por subir fotos y videos de ellas a las redes

La Fiscalía de la Ciudad de la Costa y el Consejo de la Facultad de Derecho se aprestan a tomar cartas respecto una denuncia de acoso presentada por estudiantes de la carrera de Traductorado.

“Tres estudiantes denunciaron a un compañero de estudios por una publicación en una red, no de la Facultad, de imágenes no autorizadas y expresiones agresivas. Esto fue en junio”, relató a El Observador el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo.

La Facultad ordenó una investigación administrativa que ya terminó de ser instruida, agregó el decano: “Ya está terminado el informe del instructor y se resolverá en breve por el Consejo de la Facultad”.

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La denuncia en la Facultad se presentó el 16 de junio y el 30 del mismo mes las estudiantes denunciaron el caso ante la Policía y la Fiscalía.

El caso no tuvo mayores avances durante dos meses, pero el caso ocurrido en la Facultad de Medicina, donde una estudiante fue apuñalada por un compañero, parece haber acelerado las actuaciones.

En las últimas horas varios de los implicados comenzaron a ser citados por el fiscal de 1er turno de la Ciudad de la Costa, Luis Alvez. Las citaciones continuarán este miércoles. Mientras tanto Fiscalía coordina nuevas actuaciones con la división de Cibercrimen de la Policía, dijeron fuentes de esa oficina.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se limitó a responder que las actuaciones son reservadas.

Según lo denunciado, desde una cuenta anónima de X (ex Twitter) alguien subió subiendo fotos y videos de las tres estudiantes, siempre con contenido sexualizante y sin su consentimiento. En una de las fotos el anónimo parecía estar masturbándose. En su biografía en X, el usuario se identificaba con una frase misógina.

Algunas fotos habían sido tomadas de las redes sociales de las denunciantes, pero otras no está claro de dónde fueron obtenidas, dijeron fuentes cercanas a la investigación.

Las estudiantes fueron alertadas de la situación por otro usuario anónimo de las redes sociales, quien mantuvo luego un intercambio de mensajes con quien subía las fotos. En esa conversación digital, quien subía las fotos manifestó su deseo de agredir al menos a una de sus compañeras.

También relató una situación vivida en la Facultad donde solo se encontraban las amigas y un varón. Por lo tanto, las denunciantes sospechan de él, ya que nadie más habría podido saber lo que ocurrió en ese momento, dijeron las fuentes.

La cuenta de X implicada en el caso fue eliminada.