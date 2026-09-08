Cambió el recorrido de un ómnibus en Montevideo: amplió su trayecto, sumó seis paradas y conecta dos zonas

La línea local L4 de Cutcsa modificó su recorrido en Montevideo y comenzó a llegar hasta avenida Luis Batlle Berres, en el barrio Nuevo Sarandí, con el objetivo de mejorar la conexión con la terminal del Cerro y acercar los ómnibus a centros educativos de la zona.

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El cambio comenzó a regir este lunes 7 de setiembre y responde a una solicitud de vecinos, según informó la Intendencia de Montevideo (IM).

Hasta ahora, la L4 circulaba entre la terminal del Cerro y La Boyada . Con la modificación, algunas de sus frecuencias extienden el trayecto por Camino de las Tropas, avenida Luis Batlle Berres y Calle D , para luego regresar por Camino de las Tropas y retomar su recorrido habitual.

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La nueva variante permite además acercar el servicio a la escuela de tiempo completo Nº 384 y el jardín de infantes Nº 393 , ubicados en esa zona de Montevideo.

Cómo quedó el nuevo recorrido de la línea L4

La modificación no implica una reducción de las frecuencias que ya tenía la línea con destino a La Boyada.

La Intendencia estableció que por cada tres recorridos con destino a La Boyada habrá uno con destino a Luis Batlle Berres.

De esta manera, la línea genera una conexión directa entre avenida Luis Batlle Berres, en Nuevo Sarandí, y la terminal del Cerro.

Las seis nuevas paradas de la L4

Como parte de la extensión del recorrido, fueron creadas seis nuevas paradas y se incorporaron a la variante otras dos que ya existían sobre avenida Luis Batlle Berres.

Las nuevas paradas son:

Id 7118: Camino de las Tropas y Camino Alianza, acera este.

Camino de las Tropas y Camino Alianza, acera este. Id 7123: Camino de las Tropas y Camino Alianza, acera oeste.

Camino de las Tropas y Camino Alianza, acera oeste. Id 7119: Camino de las Tropas y Calle 3 de 12 mts, acera este.

Camino de las Tropas y Calle 3 de 12 mts, acera este. Id 7120: Camino de las Tropas y Calle 2, acera este.

Camino de las Tropas y Calle 2, acera este. Id 7121: Calle D y Calle 6, acera oeste.

Calle D y Calle 6, acera oeste. Id 7122: Calle D y Camino de las Tropas, acera norte.

Cuánto cuesta viajar en la línea L4

La línea L4 permite la compra de viajes zonales, además del resto de las modalidades disponibles en el Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

El boleto zonal cuesta $ 27 cuando se paga con tarjeta STM, tanto con dinero electrónico como mediante pospago, mientras que el precio asciende a $ 34 si se abona en efectivo.