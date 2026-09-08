Polémica por una plaza de $ 87 millones en Las Piedras: edil pide explicar una diferencia de $ 2,7 millones en iluminación

El edil de Canelones Alejandro Repetto presentó un pedido de informes ante la Junta Departamental para que la Intendencia explique distintos aspectos de la remodelación de la plaza Batlle y Ordóñez de Las Piedras , entre ellos una diferencia de $ 2.784.070 entre cifras informadas sobre el sistema de iluminación .

El planteo, fechado el 7 de setiembre , es una ampliación de pedidos de información anteriores y contiene 34 puntos dirigidos a conocer en detalle los costos de la iluminación, la compra e instalación de las luminarias, los plazos de ejecución de la obra y las circunstancias en las que un árbol cayó y dañó uno de esos equipos el pasado 6 de agosto.

La plaza había sido reinaugurada el 28 de noviembre de 2024 , luego de una remodelación integral de más de 8.500 metros cuadrados que, según informó entonces la Intendencia de Canelones, implicó una inversión estimada de $ 87.364.993 .

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La intervención fue ejecutada a través del fideicomiso aprobado por la Junta Departamental en abril de 2022, en el marco de un acuerdo entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Intendencia de Canelones .

La ejecución estuvo a cargo de Filipiak Ingeniería SRL, que obtuvo el primer lugar en el llamado realizado por la comuna y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

Una remodelación integral que incluyó un nuevo sistema de iluminación

La intervención de la plaza incluyó la renovación total de los pavimentos y la sustitución completa del sistema lumínico con tecnología LED, precisamente uno de los rubros sobre los que ahora Repetto reclama explicaciones.

También se incorporaron bancos, mesas, bicicleteros, espacios lúdicos, plataformas de madera, depósitos de residuos y una nueva garita para la parada de taxis.

Además, se construyó un local de 71 metros cuadrados con destino gastronómico, con depósito y dos baños públicos accesibles, y se incorporó una fuente ornamental con agua, luz y sonido, compuesta por nueve toberas a nivel del piso.

La remodelación incluyó asimismo el acondicionamiento de la fuente con escultura ubicada en el centro de la plaza y una conexión mediante cruce a nivel con el Centro Cultural Carlitos.

Al momento de la inauguración, la Intendencia presentó la intervención como parte de su programa de recalificación de centros urbanos y destacó que el proyecto había contado con participación de vecinos durante su diseño.

La diferencia de $ 2,7 millones por la que el edil pide explicaciones

Uno de los principales puntos del pedido de Repetto está relacionado con las distintas cifras proporcionadas por la Intendencia sobre el sistema de iluminación.

Según el documento presentado por el edil, en una de las respuestas anteriores la comuna informó un monto básico de $ 8.302.950 para el rubro iluminación eléctrica y otros $ 840.198 por leyes sociales.

En otra actuación administrativa, en tanto, se indicó que el costo total de la sustitución del sistema lumínico, incluyendo instalación para eventos, iluminación y audio, ascendió a $ 10.969.797, con IVA y leyes sociales incluidos.

A su vez, una planilla de precios remitida por la propia Intendencia detalló el suministro y colocación de 72 luminarias y columnas: 28 peatonales con columnas de 4,20 metros, 32 viales con columnas de nueve metros y 12 centrales, también con columnas de nueve metros.

La multiplicación de las cantidades por los precios unitarios informados arroja un total de $ 5.518.880. Sin embargo, según señala el pedido, la propia planilla aclara que esos valores no incluyen el tendido, cableado, tableros ni otras tareas necesarias para el funcionamiento integral del sistema.

Repetto plantea así que existe una diferencia de $ 2.784.070 entre los $ 8.302.950 informados como monto básico del rubro iluminación y los $ 5.518.880 correspondientes a luminarias y columnas.

Por ese motivo, solicitó a la Intendencia una conciliación contable de las distintas cifras y que explique concretamente qué trabajos, materiales y servicios componen esa diferencia.

Entre otros aspectos, pidió discriminar los costos correspondientes a tendido eléctrico, cableado, canalizaciones, tableros, bases y fundaciones de las columnas, conexiones y protecciones eléctricas, iluminación para eventos, instalación de audio y mano de obra.

Qué pidió saber sobre las 72 luminarias

El pedido busca determinar además qué equipos fueron efectivamente comprados, cuánto se pagó por ellos y quién los suministró.

Sobre las 28 luminarias peatonales, Repetto solicitó conocer marca y modelo, potencia y características técnicas, fabricante y país de origen, empresa proveedora, precio de la luminaria y de la columna por separado, costo individual de colocación, fecha de adquisición e instalación y garantías.

También pidió confirmar si las 72 luminarias y columnas previstas fueron efectivamente adquiridas, instaladas y recibidas de conformidad.

El edil reclamó además las facturas, comprobantes de pago, certificados de obra, planillas de cotización y documentación vinculada a la adquisición e instalación del sistema.

La caída de un árbol que dañó una luminaria

Otro capítulo del pedido está relacionado con un episodio ocurrido el 6 de agosto de 2026, cuando la caída de un árbol de gran porte dañó una de las luminarias instaladas en la plaza.

Según la información incluida en el documento, se trataría de una luminaria peatonal modelo Eco-Rays TP, marca AEC, instalada sobre una columna metálica de 4,20 metros.

Repetto solicitó determinar qué daños sufrió, cuánto costará repararla o sustituirla y quién deberá hacerse cargo del gasto.

Entre las posibilidades que pide aclarar menciona a la Intendencia, Filipiak Ingeniería SRL, el proveedor, el fabricante, la CND, el fideicomiso o una compañía aseguradora.

También pretende conocer si la obra y los equipos estaban dentro del período de garantía cuando ocurrió el incidente.

El planteo alcanza además al estado del árbol que cayó. Repetto pidió saber si había sido inspeccionado antes o durante la remodelación, si existían antecedentes sobre su estado sanitario o estructural y si excavaciones, canalizaciones, fundaciones o movimientos de suelo realizados durante la obra pudieron afectar sus raíces o estabilidad.

Finalmente, solicitó las resoluciones del Tribunal de Cuentas vinculadas a la contratación y pidió informar si los pagos correspondientes al rubro iluminación fueron intervenidos sin observaciones o si existieron reparos del organismo.