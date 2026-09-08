"Descontrol total" por motos en Las Piedras: denuncian peligrosas acrobacias en plena calle y reclaman controles

El edil nacionalista Alejandro Repetto denunció a través de sus redes sociales la circulación de motos que realizan maniobras y acrobacias peligrosas en rutas del departamento de Canelones y la vía pública en Las Piedras y reclamó mayores controles por parte de las autoridades.

Repetto realizó dos publicaciones consecutivas, este domingo 6 y lunes 7 de setiembre, en las que difundió imágenes de motociclistas y advirtió sobre los riesgos que, a su entender, generan estas conductas para quienes circulan por la zona.

“¡ Descontrol total en nuestras calles y rutas !”, escribió el edil este lunes en alusión a unas imágenes de la Ruta 5 a la altura de la entrada a la ciudad pedrense.

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“Motos realizando peligrosas acrobacias en plena vía pública, poniendo en riesgo su propia vida y la de peatones, conductores y familias enteras. ¿Hay que esperar una tragedia para que alguien actúe?”, agregó en su posteo.

En ese sentido, Repetto reclamó mayores controles y medidas para evitar este tipo de episodios. En diálogo con El Observador, dijo que recibe este tipo de videos a diario por mensajes privados ya que los denunciantes "tienen miedo de que los persigan o que sufran represalias".

“La calle no es una pista. Se necesitan controles firmes y respuestas inmediatas antes de que esta irresponsabilidad termine con consecuencias irreparables”, sostuvo.

¡DESCONTROL TOTAL EN NUESTRAS CALLES Y RUTAS !



Motos realizando peligrosas acrobacias en plena vía pública, poniendo en riesgo su propia vida y la de peatones, conductores y familias enteras.

¿Hay que esperar una tragedia para que alguien actúe?

La calle no es una pista. Se… pic.twitter.com/kArzpjT1VA — Alejandro Repetto (@AleRepettoUy) September 7, 2026

La denuncia de Repetto por motos en Las Piedras

Un día antes, el domingo 6 de setiembre, el edil había realizado otra publicación específicamente referida a Las Piedras, en la que aseguró que este tipo de situaciones se repite durante las noches.

“Motos sin control en nuestra ciudad de Las Piedras”, encabezó la publicación. El edil dijo a El Observador que "indigna" que estos episodios ocurran frente a una comisaría y a pocos metros de un hipódromo que aloja a "unos 300 caballos" y que, además de generar malestar en los animales "que se pegan contra las paredes y se lastiman", repercute directamente en la fuente de trabajo y los ingresos de las familias de cuidadores, herreros y serenos, entre otros trabajadores.

“Las imágenes muestran una realidad que los vecinos padecen cada noche: motos circulando de forma temeraria, haciendo maniobras peligrosas y poniendo en riesgo a quienes transitan por la zona”, afirmó.

MOTOS SIN CONTROL EN NUESTRA CIUDAD DE LAS PIEDRAS

Las imágenes muestran una realidad que los vecinos padecen cada noche: motos circulando de forma temeraria, haciendo maniobras peligrosas y poniendo en riesgo a quienes transitan por la zona.

No podemos seguir permitiendo que… pic.twitter.com/tmOSnprtAk — Alejandro Repetto (@AleRepettoUy) September 7, 2026

Repetto cuestionó además lo que considera una falta de fiscalización y reclamó una intervención de las autoridades. “No podemos seguir permitiendo que algunos se apropien de las calles ante la ausencia de controles y autoridad. Esto no es diversión: es irresponsabilidad y puede terminar en una tragedia”, señaló.

El edil planteó que se necesitan “controles firmes y permanentes, identificación de los infractores y una respuesta coordinada de las autoridades”.

“Las calles de Las Piedras deben ser seguras para los vecinos, no una pista clandestina para unos pocos”, concluyó.