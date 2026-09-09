Otra fiscal amenazada en Lavalleja y el acuerdo político para destinar recursos a la seguridad de los fiscales

Un hombre siguió a una fiscal de Lavalleja por la calle y la amenazó. Luego de que la funcionaria hizo la denuncia, la justicia ordenó realizarle una pericia psiquiátrica. Según dijeron a El Observador fuentes de fiscalía, la información primaria indicaba que se trataba de una persona con consumo problemático de drogas y problemas mentales.

Este caso de las últimas horas se suma a la preocupación por la seguridad de los fiscales que ha venido planteando la fiscal general, Mónica Ferrero, y que fue tema central de su última comparecencia en el Parlamento. La preocupación fue tomada por el sistema político, donde parece haber consenso de que es necesario tomar medidas.

Ferrero describió la semana pasada que las amenazas de muerte por parte de la delincuencia y el narcotráfico ocurren “un día sí y un día no”. Además de referirse a una nueva amenaza que sufrió ella junto al ministro del Interior Carlos Negro, cuyos detalles no fueron recogidos por la versión taquigráfica, la jefa de los fiscales dijo que esos criminales que actúan desde la cárcel buscan "actuar y desestabilizar".

“Hoy una gran parte de las amenazas que estamos sufriendo algunas personas que estamos en cargos altos proviene de las cárceles donde están encerrados (los delincuentes), donde están cumpliendo pena. Se reúnen al lado de la celda con otros que ya tienen experiencia y están programando cómo van a hacer para actuar”, afirmó.

La fiscal identificó que las fiscalías más golpeadas por esta situación son las de Homicidios y Narcotráfico pero también destacó el riesgo al que se exponen la Fiscalía de Lavado de Activos, debido a que "ponen la cara" en las audiencias para fundamentar y defender el decomiso de los bienes de las organizaciones criminales, quedando directamente expuestos a represalias. Y contó: “Ya tengo otra fiscal que ayer me mandó una nota porque quiere cambio urgente por el tema de la seguridad”.

Ferrero hizo especial hincapié en los fiscales del interior, donde no tienen ningún tipo de seguridad. Al respecto dijo que las ventanas de las oficinas dan directamente a la calle, con los riesgos que ello conlleva. Por eso, pidió una partida de US$ 500.000 para instalar cámaras de seguridad, soportes de grabación, monitoreo y vidrios blindados.

Otro ejemplo de un fiscal del interior que debió ser trasladado por una amenaza narco fue el fiscal Diego Chávez quien se desempeñaba en Durazno pero pidió ser trasladado de urgencia luego de que recibió una amenaza directa dentro de la fiscalía por parte de narcos. Actualmente está a cargo de la fiscalía de Libertad.

Ojeda se lo planteó a Orsi y hay acuerdo en el FA

Yamandú Orsi se reúne con Andrés Ojeda en la Torre Ejecutiva. Viernes 4 de setiembre de 2026 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La preocupación por la seguridad de los fiscales fue recogida por el senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, quien le trasladó el tema al presidente Yamandú Orsi en la reunión que el mandatario está teniendo con líderes de los partidos políticos. Este miércoles Orsi recibirá al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

"Que no haga falta lamentar la muerte de un fiscal para tomar acciones preventivas", declaró Ojeda este martes en el programa 12PM de Azul FM, en relación al planteo que le llevó al mandatario.

Además celebró que el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira dijo luego de reunirse con Orsi este lunes, que estaba de acuerdo: “Cualquier medida para garantizar la seguridad de fiscales o de otras personas nosotros siempre vamos a estar de acuerdo”, dijo.

Ojeda dijo a El Observador que si el Partido Nacional está de acuerdo, planteará un acuerdo multipartidario ya que parece haber consenso. En ese caso planteó la posibilidad de hacer un traspaso de fondos en la Rendición de Cuentas. Para eso dijo que tienen que tener bien afinado el dato de cuánto dinero se precisa y para ello le pidió a la Fiscalía de Corte que hagan los cálculos.

Consultado el senador frenteamplista Eduardo Brenta al respecto, afirmó que los recursos para la seguridad de los fiscales deberían asegurarse a través del Ministerio del Interior o por refuerzos presupuestales que puede disponer el Ministerio de Economía. "No es necesario disponerlos en la Rendición de Cuentas. Es muy importante asegurar la seguridad de los fiscales en mi opinión", coincidió pese al matiz sobre el origen de los recursos.