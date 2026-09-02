La Facultad de Medicina suspendió las clases por este miércoles y asegura que tomará las acciones que correspondan para garantizar la seguridad

La Facultad de Medicina suspendió las clases que se iban a dictar este miércoles 2 de setiembre y aseguró que tomará las acciones pertinentes para "garantizar la seguridad de la comunidad universitaria" y fortalecer la "prevención y la capacidad de respuesta" frente a este tipo de situaciones.

En la tarde del martes un estudiante de 19 años apuñaló a una compañera de clase de su misma edad con un cuchillo . Testigos aseguraron que estaba obsesionado con la joven y que el rechazo de esta fue lo que motivó el ataque.

La estudiante recibió varios cortes , algunos de ellos en su abdomen y cara . Fue trasladada a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro .

Joven que apuñaló a estudiante de Medicina está internado en una clínica psiquiátrica y "no se encuentra en condiciones de declarar"

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El agresor, en tanto, fue detenido y derivado a una clínica psiquiátrica . Por el momento, no fue posible obtener su declaración .

La Facultad de Medicina ya había suspendido las clases por lo que quedaba del martes, pero este miércoles resolvió extender la medida durante esta jornada.

Además, resolvió para los días jueves y viernes "encomendar a todas las unidades académicas destinar sus espacios curriculares a trabajar aspectos relacionados con violencia basada en género, acoso y discriminación como forma de reflexión colectiva".

La facultad expresó su "profunda conmoción" por el ataque y también manifestó su solidaridad con la joven. Aunque aseguró que los motivos detrás del ataque serán motivo de análisis judicial, la institución dijo que no podía desconocerse que se había tratado de una "agresión de un varón hacia una mujer, en un contexto social en el que la violencia hacia las mujeres continúa siendo una realidad" que se debe "reconocer, prevenir y enfrentar colectivamente".

De hecho, el caso es investigado como un intento de femicidio.

La facultad también decretará el "sumario correspondiente" ante este caso y tomará las "medidas de protección necesarias".