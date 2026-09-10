"Consultémosle de vuelta a la gente": García defendió allanamientos nocturnos y dijo que para 2029 "mucho votante" del Frente Amplio se va a sumar a la coalición

El senador del Partido Nacional Javier García defendió volver a poner en agenda los allanamientos nocturnos y planteó que la ciudadanía vuelva a pronunciarse sobre el tema.

García también evaluó el escenario electoral hacia 2029 durante una entrevista con Todo un tema de El Observador Streaming.

El miércoles el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, planteó a Yamandú Orsi en una reunión en Torre Ejecutiva que convoque a una comisión multipartidaria para analizar la posibilidad de llegar a un texto consensuado para habilitar los allanamientos nocturnos y, a partir de esto, promover un nuevo plebiscito para reformar la Constitución en ese sentido.

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Consultado sobre si el avance del narcotráfico y del crimen organizado modificó las condiciones para volver a discutir los allanamientos nocturnos, García respondió que sí: "Es un grado de presencia de narcotráfico que yo no había visto. Hoy, y no lejos de acá, hay barrios de Montevideo, y del interior, que están gobernados por el narcotráfico", afirmó. El senador agregó que el crimen organizado incluso utiliza nuevas herramientas para controlar los territorios, como drones para "patrullar" barrios.

Ante este escenario, García planteó que el tema debería volver a ser consultado a la población: "Consultémosle de vuelta a la gente", dijo. También cuestionó que Uruguay mantenga restricciones para realizar allanamientos durante la noche. "¿Por qué solo países del mundo prohíben el allanamiento nocturno? ¿Todo el mundo está equivocado?", preguntó.

Dijo además tener señales de que dentro del Frente Amplio existe disposición a revisar el tema, aunque señaló al Partido Comunista como un posible obstáculo para avanzar. Sobre esto, el senador afirmó: "Tengo alguna escucha, alguna señal, de que el sector mayoritario estaría dispuesto y que tienen un problema con el Partido Comunista". Y se preguntó: "¿Quién manda a fin de cuentas?".

El dirigente nacionalista vinculó esa discusión con una crítica más amplia al liderazgo del presidente Orsi: "Cuando decimos que falta liderazgo en el país, en tiempos de mundial de fútbol, falta que el brazalete del capitán se ejerza”, afirmó.

Proyecciones a las elecciones de 2029: "Mi vocación es que este país vuelva a tener un muy buen gobierno"

En paralelo a su planteo sobre seguridad, García habló de las próximas elecciones nacionales y explicitó su preferencia por una nueva candidatura de Luis Lacalle Pou.

"Mi vocación mayor es que este país vuelva a tener un muy buen gobierno —porque este es un mal gobierno— y que el presidente sea Luis", afirmó el senador blanco. Además, García sostuvo que, pese a la distancia temporal, la oposición debe trabajar desde ahora para evitar "masticar vidrio".

También rechazó que las candidaturas puedan definirse exclusivamente mediante acuerdos entre dirigentes y dijo que "los candidatos no se obtienen en un juego de laboratorio". Sin embargo, destacó la figura de Lacalle Pou como referente: "Si el Partido Nacional define 'es Luis' lo va a hacer porque los blancos quieren que sea; por más que pongas a cualquiera al lado, la gente decidió a otro".

Sobre el futuro de la Coalición Republicana, García proyectó un movimiento de votantes desde el Frente Amplio hacia la oposición de cara a las próximas elecciones, aunque afirmó que es una "hipótesis".

"Creo que va a pasar una cosa: me parece que va a haber mucho votante del Frente Amplio que se va a sumar a la Coalición Republicana. Ya se están sumando a la Coalición Republicana (...) Se está dando de dirigentes en el interior, gente que militó al FA, que está adhiriendo al Partido Nacional, y creo que ese ha sido un fenómeno que va a ser muy notorio", afirmó.

Para el senador, uno de los desafíos de la oposición será darle "institucionalidad" a la Coalición Republicana, más allá de que "lleguemos a tener un lema o no". En esta línea, destacó la coordinación parlamentaria entre los partidos de la oposición y contó que los aditivos a la Rendición de Cuentas actual fueron firmados "con la firma de la Coalición”.