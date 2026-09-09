Tiempos de espera en ASSE: oposición cuestionó forma en la que mejoraron indicadores y Danza aseguró que no se cancelaron consultas "a tabla rasa"

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , presentó los principales resultados de la gestión del ente en 2025 y contó, entre otras cosas, que se logró reducir en 14,4% la demanda en la espera de atención, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 .

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que estudia la Rendición de Cuentas, Danza destacó que ASSE redujo en 24,8% los tiempos de espera , y remarcó que estos son "avances concretos de la gestión".

Por una parte, la demanda en espera hace referencia a la "cantidad de solicitudes de consulta ambulatoria pendientes de coordinación en un momento dado", mientras que el tiempo de espera "es el promedio de días que transcurren entre la solicitud de una consulta y la fecha que, efectivamente, se le otorga al usuario", explicó el presidente de ASSE, según consta en la versión taquigráfica.

Rendir cuentas es mostrar resultados. Ante el Senado presentamos avances concretos de la gestión de ASSE: redujimos 14,4% la demanda en espera, 24,8% los tiempos de espera y 93,7% la lista de cirugías no postergables, que pasó de 2.077 a 130 casos en todo el país. También… https://t.co/tVAmPOLuih

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En relación a la demanda por parte de los usuarios, Danza aclaró que gran parte del cambio en la reducción de espera se dio por una mejora en el ausentismo , es decir, "que las personas que se agendan efectivamente concurran a realizar la consulta". Sobre este tema, el presidente de ASSE informó que el ausentismo se redujo en un 30,4% —sobre un total de más de 7 millones de consultas en 2025— y remarcó este dato como uno de los "nudos gordianos" de cómo el ente logró reducir la demanda en espera "con el mismo volumen de profesionales y la misma cantidad de horas".

"En este aspecto se hizo una reducción significativa y se trabajó mucho, porque es una manera de disminuir la capacidad ociosa de los profesionales que, de lo contrario, estarían en el consultorio esperando pacientes que no concurren. Se ha trabajado en reducir el ausentismo mediante un verdadero trabajo de hormiga, llamando a cada usuario por teléfono para recordarle que tenía una consulta asignada y pedirle por favor que, si no iba a asistir, la cancelara así se le otorgaba el turno a otra persona", se explayó Danza.

Ante estos resultados, diferentes senadores de la oposición consultaron a qué se debía la reducción de los tiempos y demanda en la espera. Uno de ellos fue Martín Lema, senador del Partido Nacional, que preguntó cuántos pacientes más habían accedido a consultas entre un año y el otro.

En esa línea, Javier García, senador del mismo partido, hizo mención a una información publicada por La Diaria, en la que organizaciones y el Sindicato Médico del Uruguay relativizaban esos números de ASSE, en virtud de una baja no necesariamente vinculada a una "mejor gestión", sino a un "tema administrativo".

García apuntó a la posibilidad de que los médicos que llaman para confirmar la consulta en ASSE puedan no ser quienes inicialmente la habían indicado.

"Ahí se enfrenta una cuestión ética deontológica: que un médico niegue la consulta que dio otro. (...) El médico tiene horas de consulta y no puede dedicarse a hacer tareas administrativas porque, entre otras cosas, muchas veces puede llamar a una persona que ya no tiene ese número de teléfono, entonces, no tiene forma de comunicarse y esa persona se entera que su consulta de especialista no está más, que fue dada de baja, cuando va al médico", explicó García.

En respuesta a estas cuestiones, Danza dijo que "no tenía el dato" de cuáles tiempos de espera "fueron corregidos y cuáles no", pero aseguró que la reducción se basa en la "la mejora de la productividad y de las agendas".

Además, el presidente de ASSE afirmó que la reducción de los tiempos de espera estuvo centrada en "una mejora de la productividad, en una disminución del ausentismo y en un aumento de la capacidad de respuesta mediante la teleconsulta".

"¿Se hizo una priorización administrativa? Sí. ¿Se llamó por teléfono a la gente? Sí. En nuestra opinión, ¿en eso consiste mejorar la gestión? Sí, porque mejorar la gestión es determinar que quien que ya no necesita una consulta no la tenga. ¿Puede haber ocurrido, como planteó el senador García, que se llame a un paciente y se le pregunte si realmente sigue necesitando la consulta? Puede haber ocurrido, pero eso no solo se hace en ASSE sino en todos lados; yo mismo lo he hecho en instituciones privadas", contestó Danza.

Siguiendo con el razonamiento, el presidente de ASSE agregó que "no se le privó a nadie de la consulta" y que tampoco "se cancelaron consultas a tabla rasa": "¿Fulano de tal fue borrado de un plumazo? No, eso no se hizo. Y si se cometió un error, se hizo todo el esfuerzo por subsanarlo (...). Es decir, de ninguna manera el objetivo fue borrar a tabla rasa a pacientes en lista de espera, y sí fue jerarquizar, priorizar y evitar duplicaciones", concluyó Danza.

El aditivo a la Rendición de Cuentas para transparentar tiempos de espera

En paralelo a la comparecencia de ASSE en la comisión, el senador blanco Javier García presentó, junto a otros legisladores de la oposición, un aditivo a la Rendición de Cuentas que tiene como objetivo "obligar" a las instituciones de salud públicas y privadas a transparentar mensualmente sus tiempos de espera.

La propuesta establece que, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, los prestadores deberán publicar una tabla actualizada con la cantidad de pacientes en lista de espera, los tiempos promedio y máximos de aguardo, y los turnos otorgados el mes anterior, manteniendo un registro histórico de 12 meses. De esta forma, se busca garantizar el derecho a la información de los usuarios y brindarles herramientas objetivas a la hora de decidir la permanencia o el cambio de prestador.

El senador blanco compartió esta noticia vía X y escribió: "La información da transparencia sobre quienes cumplen o no con los derechos de los pacientes. Es clave además para poder tomar decisión de seguir o cambiar de prestador".