Qué es la "neumopatía", el cuadro médico por el que volvieron a internar a Mirtha Legrand

Cinco días después de haber recibido el alta médica tras superar un cuadro de bronquitis, la actriz y conductora argentina Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei a causa de una afección compatible con neumopatía .

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La diva de los almuerzos había retomado la recuperación en su domicilio desde el último domingo. Sin embargo, hoy debió regresar a la institución porteña para continuar con la evaluación y definir el tratamiento correspondiente.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", informó el Sanatorio Mater Dei en un comunicado firmado por su director, Dr. Enrique Echagüe .

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El término neumopatía se utiliza para describir de manera general las enfermedades que afectan los pulmones y puede abarcar cuadros de distinta naturaleza, por lo que no identifica una patología específica ni equivale necesariamente a una neumonía, según reseñó el sitio español Tua Saúde .

Las manifestaciones dependen del problema que presente cada persona y pueden incluir tos, falta de aire, cansancio y molestias en el pecho. La intensidad y la combinación de estos signos varían de acuerdo con el tipo de afección.

En el caso de las enfermedades pulmonares intersticiales, el portal Mayo Clinic advierte que pueden tener diferenciales de causas, entre ellas la exposición prolongada a determinados contaminantes, algunas enfermedades autoinmunitarias, ciertos medicamentos, la radioterapia y el tabaquismo. También existen casos en los que no se logra determinar qué las provoca.

Para estudiarlas, el tratamiento demanda un análisis de sangre, radiografías, tomografías computarizadas y pruebas de función pulmonar, entre otros procedimientos.

¿Cuáles son los principales síntomas de la neumopatía?

Los síntomas de neumopatía pueden variar de acuerdo a la causa, sin embargo, de forma general, los principales síntomas son:

Fiebre alta;

Tos;

Dolor en el pecho;

Falta de aire o dificultad para respirar;

Aumento de la frecuencia de los latidos cardíacos;

Cansancio;

Presión arterial baja.

¿Cuáles son los distintos tipos de neumopatías?

Tua Saúde amplía en cinco los distintos tipos de neumopatías: