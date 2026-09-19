Enfático reclamo de Ferber en la Rural del Prado: "La prosperidad del agro no es un beneficio sectorial"

“Los problemas que son de nosotros, solamente podremos resolvernos nosotros mismos” , afirmó Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , para concluir el discurso que pronunció este sábado, en el acto de clausura de la Expo Rural del Prado 2026 .

Fue una oratoria de casi una hora en la que permanentemente aludió a la restauración de los galpones de la Rural del Prado , estableciendo paralelismos entre la actitud que tuvo esa gremial de productores para recuperarlos -tras el deterioro que tuvieron durante más de un siglo dada su inauguración en 1913- y distintas realidades del sector agropecuario y el país en general.

El público en el Palco Oficial de la Rural del Prado aprobó varias veces su se reflexiones con aplausos e incluso el primero de todo llegó enseguida, tras la frase inicial del discurso, cuando señaló el honor que significaba para él pronunciar el discurso "con el patrimonio histórico de este predio plenamente restaurado".

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Ferber habló en nombre de la gremial anfitriona en la 121ª exposición agropecuaria, que comenzó el viernes 11 y culminará este domingo 20, en una instancia en la que posteriormente y en representación del gobierno brindó su discurso el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, para suceder luego el tradicional Desfile de los Grandes Campeones en el ruedo.

Entre otras autoridades, de los sectores público y privado, locales y procedentes del exterior, destacó la asistencia de la presidenta en ejercicio de la República, Carolina Cosse, y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El presidente de la ARU expuso una mirada global sobre cómo está el Uruguay y fue alternando datos objetivos con cuestionamientos al gobierno y también reconocimientos.

A modo de resumen, elogió la existencia de una Ley de Competitividad; denunció como un problema grave el de la caminería rural; reflexionó sobre las cuentas públicas, el valor del dólar y los factores que inciden en la competitividad; elogió el progreso productivo y competitivo en la ganadería; puso también el foco en la relevancia de la política exterior; cuestionó la conflictividad sindical -especialmente en el puerto- y al PIT-CNT por sus reclamos sobre la reducción del horario de trabajo; habló extensamente sobre los temas garrapata; hizo una propuesta de solución para al tema del agua potable alternativa a la obra en Casupá; consideró el tema del real impacto del agro y otras actividades humanas en el medio ambiente; y se refirió, también extensamente, a la gestión del Instituto Nacional de Colonización.

La prosperidad del agro no es un beneficio sectorial: es una condición fundamental para el desarrollo del Uruguay La prosperidad del agro no es un beneficio sectorial: es una condición fundamental para el desarrollo del Uruguay

Ferber, por segunda vez en su gestión como presidente de la ARU, gremial fundada en 1871, pronunció el tradicional discurso desde el palco oficial de la Rural del Prado. Gastón Britos / FocoUy

La reflexión del final

Ferber realizó extensas consideraciones sobre un amplio conjunto de temas, de interés para el sector en el que la ARU acciona y para el conjunto de la sociedad, como se podrá ver más adelante, pero destacó (en el momento final de la oratoria) lo que reflexionó desde el Palco Oficial de la Rural del Prado:

"Para terminar, me voy a permitir una última referencia a estos galpones, esta vez desde una perspectiva personal.

Mis primeros recuerdos en este predio son inmediatamente posteriores a la crisis de la tablita, en 1982. Tenía seis años y, como hijo de un directivo, ya sentía una conexión con este lugar y con estos galpones que me ha acompañado durante toda la vida.

Pensaba que estas tejas siempre habían sido grises. Solamente cuando comenzamos la restauración, vi que debajo de aquel gris acumulado por el tiempo, había colores y un diseño como el que podemos ver hoy.

Algo parecido nos ha ocurrido muchas veces como país.

Nos acostumbramos a mirarnos como un Uruguay gris, pequeño, limitado y condenado a administrar sus problemas.

Los colores siempre estuvieron ahí. Lo que faltaba era retirar aquello que los ocultaba.

Muchas veces seguimos tomando decisiones como si estuviéramos condenados a elegir entre administrar el estancamiento o esperar soluciones desde afuera.

También pensamos durante mucho tiempo que la restauración de estos galpones dependería de alguien más.

Solo cuando asumimos que debíamos hacerla nosotros, encontramos el camino.

Esa enseñanza vale también para el Uruguay. Nuestro país tiene las instituciones, la capacidad productiva y la gente necesaria para avanzar. Pero ninguna oportunidad se transforma por sí sola en desarrollo. Necesitamos decisiones, responsabilidad y el coraje de cambiar aquello que ya no funciona.

Porque los problemas que son de nosotros, solamente podremos resolverlos nosotros mismos".

Rafael Ferber, productor y presidente de la ARU, en la Expo Rural del Prado 2026. Gastón Britos / FocoUy

Un resumen de la propuesta del presidente de la ARU

En presencia de autoridades nacionales e internacionales, presidentes de otras gremiales, productores, socios y trabajadores rurales, Ferber comenzó su discurso haciendo énfasis en la importancia del sector para el país.

“Hay que entender que la prosperidad del agro no es un beneficio sectorial, es una condición fundamental para el desarrollo del Uruguay”, enfatizó, como se adelantó en este informe.

Sobre el proyecto de Ley de Competitividad, celebró que “por fin se esté discutiendo de este tema”, con un “intercambio ágil con el sector privado”. De igual forma, destacó que, a partir de esta discusión, “mientras no ordenemos las cuentas públicas estaremos atacando las consecuencias y no una de sus causas fundamentales”.

“Compartimos el criterio de que la competitividad no depende únicamente del tipo de cambio, sino de cuánto de nuestros costos podemos pagar con los pesos que obtenemos por cada dólar que generamos. Hemos atravesado períodos de este siglo con desalineamientos cercanos al 25%. La magnitud actual, aunque real, dista de los niveles más críticos que vivimos. El tipo de cambio importa, y mucho, pero la competitividad de un exportador no depende solo del dólar”, dijo Ferber.

A partir de este reclamo, el presidente de la gremial destacó que el sector ha demostrado ser eficiente y productivo, produciendo más kilos de carne en menos tiempo y apostando al futuro.

Por otro lado, aunque indicó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como los avances con el Transpacífico y la solicitud de adhesión a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por su sigla en inglés) “abren oportunidades muy importantes para nuestra producción”, advirtió que existe el riesgo de que pierdan valor por “no ser capaces de sacar y recibir mercadería de manera eficiente”, debido a los constantes paros sindicales en el puerto de Montevideo.

Sin embargo, celebró la decisión del gobierno de establecer un servicio mínimo porque “gobernar implica decidir” y “hay momentos en que postergar una decisión también es una decisión, y sus costos terminan recayendo sobre todos los uruguayos”.

En este contexto, resaltó que “hoy no están dadas las condiciones para negociar una reducción general de la jornada laboral” porque, aunque “se presenta con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores, creemos que va a provocar exactamente lo contrario: menos inversión, menos valor agregado y menos puestos de trabajo industrial”.

Por ello, propuso “modernizar normas que dificultan la contratación y la organización del trabajo, e invertir en la infraestructura necesaria para que los trabajadores puedan radicarse en centros poblados, acceder a los servicios básicos y trabajar en el medio rural”.

Sobre la crisis sanitaria que representa la garrapata para el sector ganadero, reconoció el compromiso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante un “desafío complejo”, pero señaló que, aun “transcurrido ya un año y medio de gestión, todavía no se percibe una estrategia sanitaria capaz de generar la confianza y la adhesión necesarias”. También advirtió que, si se continúa por este camino, se pondrá en riesgo “uno de los principales activos del Uruguay: su prestigio sanitario”.

Otro de los temas que abordó en su discurso fue el abastecimiento de agua potable y el proyecto de la represa de Casupá. “Hemos propuesto evaluar con urgencia una fuente alternativa para el sistema metropolitano: complementar la cuenca del Santa Lucía con un sistema de bombeo desde Juan Lacaze que permita llevar agua del Río de la Plata hasta Aguas Corrientes. Una fuente adicional permitiría garantizar el agua para consumo humano sin impedir que una de las principales regiones productivas continúe desarrollándose”, apuntó.

Por último, pidió “redefinir el rol del Instituto Nacional de Colonización y actualizar su legislación para que vuelva a ser útil para el país”, indicando que merece “un debate serio, basado en evidencia, orientado a resultados y pensado para los próximos cincuenta años, no para el próximo titular”.

El saludo de Ferber y Fratti luego del discurso del presidente de la ARU y previo a las palabras del ministro. Gastón Britos / FocoUy

El discurso completo de Rafael Ferber