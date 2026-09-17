Dejar de esperar la lluvia: la lista de medidas para fomentar el riego que presentó el gobierno

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (CEIAR) , Tabaré Aguerre, anunció en la Expo Rural del Prado 2026 la puesta en funcionamiento de una ventanilla única de inversiones, incentivos fiscales actualizados y nuevas facilidades para proyectos multiprediales de almacenamiento de agua .

En la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), el martes 15 de setiembre, se concretó la 5ª Conferencia Agricultura y Riego, actividad en la que participaron entre otras autoridades el presidente de la República, Yamandú Orsi; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Según se informó desde Presidencia de la República, Aguerre señaló que el riego no es una actividad novedosa en el país: si bien surgió asociado al arroz y se desarrolló en los últimos años, en este período se tomó la decisión política de crear una institucionalidad transversal, enfatizó.

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Esta comisión, que preside Orsi dado su rol de presidente de la República y está integrada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Economía y Finanzas; y Ambiente, se creó para diagnosticar problemas, generar instrumentos para promover el riego y diseñar una estrategia nacional que impulse el crecimiento a partir de los principales recursos naturales del país.

El valor de esta comisión radica en que permite realizar un análisis transversal de las implicancias de cada una de las acciones que se lleven a cabo y considerar aspectos ambientales, productivos, sociales y de desarrollo territorial.

Su creación forma parte de uno de los 63 objetivos trazados por este gobierno, explicó Aguerre.

Aguerre aseguró que el riego se concibe como un dinamizador de las cadenas productivas que son la base de las exportaciones del país y de “buena parte” del trabajo nacional.

En este sentido, sostuvo que se propone pasar de ser un país que espera la lluvia a uno que la almacene y la administre. “Ese es el cambio de paradigma”, aseguró.

Medidas de fomento de riego anunciadas por el gobierno



La estrategia promueve el desarrollo de infraestructura hídrica sobre la base de la inversión privada articulada con políticas públicas de estímulo.

Entre las principales acciones, se incluyen las siguientes:

Ventanilla única de inversiones

Uno de los desafíos es realizar acciones de fortalecimiento institucional. Está en curso la creación de una ventanilla única de desarrollo de inversiones en riego para agilizar las gestiones de los interesados.

Incentivos fiscales

En diciembre de 2025 se declaró al riego como actividad estratégica para los proyectos del sector agropecuario, a través del Decreto n.° 329. Esta norma cambió la grilla de calificación de proyectos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), mediante la que se aumentó la exoneración del impuesto a la renta de las actividades empresariales (IRAE) a un mínimo de 72%.

Tarifa energética zafral

Se creará una tarifa zafral de riego que incorporará mejores condiciones y reducirá los costos fijos. También se aumentará el límite para pasar de mediano a gran consumidor, de 250 a 800 kW. Esta medida evitará que muchos productores y productoras migren al uso del diésel como alternativa para el riego.

Fomento del asociativismo

Se reglamentan los beneficios fiscales de la Ley de Riego n.° 19.553, de 2017, que creó las Asociaciones Agrarias con Objeto Riego y fomentó la unión de socios y socias para facilitar la creación de embalses de uso común. Esto beneficia a productores y productoras sin la escala o topografía para embalsar individualmente.

Permisos a proyectos multiprediales

Se encuentra en elaboración en el ámbito del Ministerio de Ambiente un decreto que crea un mecanismo para otorgar permisos a proyectos multiprediales que deseen utilizar en conjunto reservas de agua para riego, que trasciendan sus predios.