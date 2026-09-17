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Alerta por nueva modalidad de estafa: se hacen pasar por funcionarios de UTE para acceder a WhatsApp y pedir dinero

Según informó la Policía, el caso fue detectado a partir de una denuncia realizada por una persona que recibió una llamada a su teléfono fijo

17 de septiembre de 2026 10:21 hs
Recomendaciones para evitar ser víctimas de estafa.
Recomendaciones para evitar ser víctimas de estafa. Pexels

La Policía alertó sobre una nueva modalidad de estafa mediante suplantación de identidad, en la que delincuentes llaman a las víctimas haciéndose pasar por funcionarios de UTE para intentar acceder a sus cuentas de mensajería y posteriormente pedir dinero a sus contactos.

Según informó la Policía, el caso fue detectado a partir de una denuncia realizada por una persona del departamento de Rocha que recibió una llamada a su teléfono fijo.

Quien realizó la llamada se presentó como funcionario de UTE y le indicó que era necesario cambiarle el contador. Con ese argumento, le solicitó su número de teléfono celular.

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Posteriormente, la víctima recibió un código en su celular y el supuesto funcionario le pidió que se lo proporcionara.

Una vez que la persona compartió ese código, el estafador consiguió acceder a su aplicación de WhatsApp y comenzó a comunicarse con sus conocidos para solicitarles dinero haciéndose pasar por ella.

La advertencia de la Policía por la nueva modalidad de estafa

Ante este tipo de maniobras, la Policía recomendó cortar inmediatamente las llamadas sospechosas o de dudosa procedencia y no proporcionar información personal.

También advirtió especialmente sobre los códigos recibidos por mensaje de texto. Las autoridades recomendaron no compartir códigos numéricos que lleguen por SMS, ya que pueden ser utilizados por delincuentes para tomar el control de cuentas de WhatsApp.

Cómo verificar si una llamada o solicitud es verdadera

El Ministerio del Interior recordó que está disponible el servicio Verifica, un canal oficial que permite consultar sobre la veracidad de informaciones o solicitudes sospechosas.

Las consultas pueden realizarse a través de WhatsApp al 098 111 911.

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