Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Viernes:
Mín  13°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / SERVICIOS

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 17 de setiembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Salto, Treinta y Tres, Soriano, Montevideo, Río Negro, Canelones, Colonia Valdense y San José.

17 de septiembre de 2026 8:18 hs
Fuente: www.ose.com.uy

Fuente: www.ose.com.uy

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 17 de setiembre de 2026.

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Salto, Treinta y Tres, Soriano, Montevideo, Río Negro, Canelones, Colonia Valdense y San José.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 17 de septiembre

NUEVA BERLÍN: afectación del normal suministro de agua potable

Más noticias

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy jueves 17 setiembre

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 16 de setiembre

  • Zona afectada: calles José Pedro Varela y Rincón
  • Desde: 17/09/2026 - 11:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

C. VALDENSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde calle Juan Bonjour hasta Dr. Juan Carlos Rossel, y desde calle Av. Daniel Armand Ugón hasta Fraccionamiento Rosa Prochet
  • Desde: 17/09/2026 - 10:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
  • Motivo: cambio de hidrante

PALMAR: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: localidad de Palmar
  • Desde: 17/09/2026 - 09:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en tanque de reserva.

TREINTA Y TRES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrios Tradición Oriental y La Proa (parte), en las calles Ruta 17 entre Venancio Flores y Sarandí, de calles Pública y Paralela a Ruta 17
  • Desde: 17/09/2026 - 08:30 - Hasta: 17/09/2026 - 12:30 hrs.
  • Zona Afectada Tradición Oriental (parte) y La Proa (parte)
  • Desde: 17/09/2026 - 08:30 - Hasta: 17/09/2026 - 12:30 hrs

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Camino Casavalle, Garzón, La Vía (Barrio Peñarol)
  • Desde: 17/09/2026 - 08:30 - Hasta: 17/09/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos programados de reparación de tuberías

ECILDA PAULIER: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: calle Independencia entre Paullier y Zorrilla
  • Desde: 17/09/2026 - 08:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00

SALTO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde calle Diego Lamas hasta calle Rivera y desde Av. Reyles hasta Oficial 2
  • Desde: 17/09/2026 - 08:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00

SUAREZ: : afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: de calle Francisco A. de Figueroa a Anzani y Ruta 84
  • Desde: 17/09/2026 - 08:00 - Hasta: 17/09/2026 - 16:00
  • Motivo: trabajos programados de reparación de tubería

Las más leídas

China construye una ciudad entera en Sudamérica: a más de 4000 metros de altura, dará hogar a 5000 personas

Progreso 0-1 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con muy poco fútbol, el equipo de Daniel Carreño clasificó a la siguiente ronda del torneo

"Lo que acabás de hacer es de mala fe": Oddone se cruzó con periodista que comparó su modelo económico con el de Arbeleche

Llamado laboral de UTEC ofrece sueldo de $ 156.814 por 40 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

Temas

ose agua potable

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos