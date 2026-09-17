OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 17 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 17 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Salto, Treinta y Tres, Soriano, Montevideo, Río Negro, Canelones, Colonia Valdense y San José.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 17 de septiembre
NUEVA BERLÍN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calles José Pedro Varela y Rincón
- Desde: 17/09/2026 - 11:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
C. VALDENSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde calle Juan Bonjour hasta Dr. Juan Carlos Rossel, y desde calle Av. Daniel Armand Ugón hasta Fraccionamiento Rosa Prochet
- Desde: 17/09/2026 - 10:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
- Motivo: cambio de hidrante
PALMAR: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: localidad de Palmar
- Desde: 17/09/2026 - 09:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en tanque de reserva.
TREINTA Y TRES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrios Tradición Oriental y La Proa (parte), en las calles Ruta 17 entre Venancio Flores y Sarandí, de calles Pública y Paralela a Ruta 17
- Desde: 17/09/2026 - 08:30 - Hasta: 17/09/2026 - 12:30 hrs.
- Zona Afectada Tradición Oriental (parte) y La Proa (parte)
- Desde: 17/09/2026 - 08:30 - Hasta: 17/09/2026 - 12:30 hrs
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Camino Casavalle, Garzón, La Vía (Barrio Peñarol)
- Desde: 17/09/2026 - 08:30 - Hasta: 17/09/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos programados de reparación de tuberías
ECILDA PAULIER: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: calle Independencia entre Paullier y Zorrilla
- Desde: 17/09/2026 - 08:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde calle Diego Lamas hasta calle Rivera y desde Av. Reyles hasta Oficial 2
- Desde: 17/09/2026 - 08:00 - Hasta: 17/09/2026 - 12:00
SUAREZ: : afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: de calle Francisco A. de Figueroa a Anzani y Ruta 84
- Desde: 17/09/2026 - 08:00 - Hasta: 17/09/2026 - 16:00
- Motivo: trabajos programados de reparación de tubería