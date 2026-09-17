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Impuesto de Primaria 2026: DGI habilitó el pago de la tercera cuota

El calendario oficial de la DGI establece las fechas límite para cumplir con esta obligación tributaria sin recargos

17 de septiembre de 2026 8:34 hs
DGI habilitó el pago de la tercera cuota del Impuesto de Primaria

DGI habilitó el pago de la tercera cuota del Impuesto de Primaria

Camilo dos Santos

La Dirección General Impositiva (DGI) habilitó el período de pago para la tercera y última cuota del Impuesto de Enseñanza Primaria correspondiente al año 2026. Los propietarios de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales de todo el país ya pueden realizar el trámite para abonar el tributo.

El calendario de vencimientos y montos

El calendario oficial de la DGI establece las fechas límite para cumplir con esta obligación tributaria sin recargos. Para los padrones urbanos y rurales sin explotación agropecuaria, el cronograma de la tercera cuota es el siguiente:

  • Inicio del período de pago: 14 de setiembre de 2026.
  • Fecha límite de vencimiento: 30 de octubre de 2026.

En el caso de los padrones rurales con explotación agropecuaria, el plazo máximo para abonar la tercera cuota también vence el 30 de octubre de 2026.

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Quiénes deben pagar el tributo

Este impuesto anual grava a las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales en todo el territorio nacional. Los recursos recaudados se destinan íntegramente a financiar la alimentación escolar, el transporte de alumnos con discapacidad, reparaciones edilicias y otros gastos de las escuelas públicas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Están exonerados de este pago aquellos propietarios cuyos inmuebles tengan un valor catastral inferior al mínimo imponible establecido por la normativa vigente, así como los pequeños productores rurales que hayan presentado en plazo su declaración jurada de exoneración.

El paso a paso para consultar la deuda y pagar

Para conocer el monto exacto a abonar y realizar el trámite desde un dispositivo móvil o computadora, se deben seguir estas indicaciones:

  • Ingresá al portal oficial de Servicios en línea de la DGI.
  • Seleccioná la opción de consulta de deuda del Impuesto de Primaria.
  • Completá los datos requeridos: tipo de padrón (urbano o rural), departamento, localidad y el número de padrón de la propiedad.
  • Generá el boleto de pago para abonar en línea o descargá el documento.

Medios de pago habilitados

El trámite se puede resolver de manera presencial o digital a través de diversas modalidades autorizadas por el organismo recaudador:

  • Pagos en línea: Mediante transferencia bancaria utilizando las plataformas adheridas en la web de la DGI.
  • Redes de cobranza: De forma presencial en cualquier local de Abitab, Redpagos o sucursales del Correo Uruguayo, presentando únicamente el número de padrón y departamento.
  • Débito automático: Adhiriendo el pago a tarjetas de crédito (Oca, Visa, Cabal, Créditos Directos o Club del Este) o cuentas de instituciones bancarias (BBVA, Santander, Itaú, Scotiabank y HSBC).

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