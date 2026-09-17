El Estudiantes del Cacique Medina eliminó a Corinthians y está en las semis de la Copa Libertadores, gracias a un golazo de un ex Nacional y un penal errado en la hora

Estudiantes de La Plata , dirigido por el uruguayo Alexander Cacique Medina , se metió en las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 a Corinthians de visitante y superarlo por 2-1 en el global , en una definición infartante.

Al pincha, que tuvo desde el arranque a Fernando Muslera , no le importó llegar a la definición en el Neo Química Arena de San Pablo con el empate 1-1 en La Plata, y salió a ser protagonista.

Tras un arranque con poco juego, tras la primera pausa de hidratación Corinthians despertó y tuvo un par de oportunidades , entre ellas un disparo de Kaio César que atajó Muslera, pero no logró doblegar a su rival.

En el segundo tiempo Estudiantes se mostró mucho más seguro que el timao , dirigido por Fernando Diniz , aún sin encontrar chances claras. Los de Medina dominaron la posesión y el terreno , ante un conjunto brasileño que se atrasó en el campo de juego con una línea de cinco en el fondo .

El uruguayo Thiago Borbas fue clave para que el Atlético Mineiro eliminara al Santos de Neymar y clasificara a las semifinales de la Copa Sudamericana

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La lesión de Joaquín Correa en la mitad de la segunda mitad mermó los ánimos del pincha, que vio como su rival volvía a crecer a pesar de que tampoco lograba acercarse a Muslera. En la segunda pausa de hidratación el Cacique le pidió a sus dirigidos volver a "recuperar la pelota" y mantener el juego horizontal a la espera de una oportunidad, que llegó a los 87 minutos.

El uruguayo Gabriel Neves, que había ingresado diez minutos antes, sacó apurado un lateral por izquierda porque el juez Jesús Valenzuela comenzó a contar los segundos y se la dio a Tomás Palacios, que desbordó hasta la línea de fondo (con una pésima marca de Rodrigo Garro) y mandó la pelota al centro del área, donde el ex Nacional Alexis Castro definió con una potente volea que se metió en el arco defendido por Hugo Souza.

¡¡PUCHITO EN BRASIL!! Castro metió una tremenda volea para anotar el 1-0 de Estudiantes vs. Corinthians sobre el final.



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Luego de que el VAR convalidara que la pelota no había salido antes del centro de Palacios y confirmara el 1-0, Corinthians salió con todo en busca del empate. Cuando parecía que, al igual que en el resto del encuentro, todas sus chances no iban a dar frutos, Leandro González Píriz metió la mano en un centro al área sin mucho peligro y Valenzuela cobró penal para Corinthians en el último minuto.

La responsabilidad la tomó el holandés Memphis Depay, que mandó la pelota por arriba del arco defendido por Muslera para desatar la locura de los jugadores e hinchas de Estudiantes, que segundos después festejaron su clasificación a semifinales.

¡¡¡INSÓLITO PENAL ERRADO DE MEMPHIS DEPAY EN LA ÚLTIMA PELOTA DEL PARTIDO!!!



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El equipo de La Plata no se metía entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores desde la edición de 2009, año en el que obtuvo su cuarto trofeo continental. En las semis de esa edición el pincharrata superó a Nacional, en el que jugaba Medina.

Ahora espera conocer a su rival en semis, que saldrá del ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, quienes se enfrentan este jueves a las 21:30 en el Estadio Maracaná. El conjunto brasileño, vigente campeón de América, es favorito tras ganar la ida en Ecuador por 2-0.