El Estudiantes del Cacique Medina pasó a cuartos de la Copa Libertadores tras golear 3-0 a la U Católica en Chile: Muslera se enojó con el juez y Palacios salió lesionado

Estudiantes de La Plata , dirigido por el entrenador uruguayo Alexander Cacique Medina , se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer 3-0 a la Universidad Católica de Chile en Santiago.

Los argentinos sacaron provecho en su visita al Claro Arena ante los Cruzados, que llegaron disminuidos por múltiples bajas, y encaminaron el triunfo desde el primer tiempo.

El primer gol de Estudiantes llegó sobre el final de la primera parte , cuando la igualdad parecía afianzada, por intermedio de Joaquín Correa , quien había entrado minutos antes por el uruguayo Tiago Palacios , que se retiró lesionado luego de caer en una corrida hacia el área y pedir el cambio.

Católica logró más profundidad en sus ataques, pero con disparos sin mucho peligro para el arquero uruguayo Fernando Muslera , como el que le detuvo al delantero argentino Justo Giani , en el minuto 13.

ALARMAS ENCENDIDAS EN EL PINCHA: Thiago Palacios sintió una molestia muscular y pidió el cambio en el primer tiempo del partido entre Estudiantes y U. Católica en la vuelta de los octavos. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hhGtWQ4wnL

Luego de un mal Mundial 2026 con la selección uruguaya, Fernando Muslera logró un récord que ningún arquero anterior de Estudiantes había conseguido

Agustín Canobbio se fue expulsado en la victoria de Fluminense contra Independiente Rivadavia por penales, para clasificar a cuartos de la Copa Libertadores

El técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, dio entrada tras el descanso al atacante Clemente Montes, para potenciar una ofensiva disminuida por la ausencia del goleador Fernando Zampedri, por acumulación de amarillas.

Estudiantes, sin embargo, no le dejó espacio para progresar y a los ocho minutos de iniciada la segunda parte puso el 2-0 con un cabezazo picado de Guido Carrillo, tras un centro de Eros Mancuso.

Con la ventaja, el Cacique apeló a los cambios y su equipo cedió el protagonismo a la Católica que se volcó sobre el arco de Muslera buscando descontar, y estuvo cerca con un disparo atajado a Branco Ampuero en el minuto 75.

El tiempo se fue agotando y las aspiraciones del cuadro chileno terminaron de sucumbir con el tercer gol, que concretó el doblete de Carrillo, que definió entrando al área con un puntazo al palo izquierdo de Bernedo.

Tras el final del encuentro, Muslera protagonizó una extraña situación con el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El arquero uruguayo fue a saludar al juez, pero este no le devolvió el saludo, y las cámaras de ESPN captaron la furiosa reacción del golero. "A mí no me saludó, es un desastre, ¡horrible! Es una falta de respeto", expresó.

Estudiantes ahora enfrentará al vencedor entre Corinthians y Rosario Central, cuya serie se define este jueves en Sao Paulo.