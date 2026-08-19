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Agustín Canobbio se fue expulsado en la victoria de Fluminense contra Independiente Rivadavia por penales, para clasificar a cuartos de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia no supo aprovechar el hombre de más y encontró el empate de forma agónica para ir a los penales, donde el arquero Fábio fue figura

19 de agosto de 2026 7:48 hs
Agustín Canobbio en el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense, por los octavos de la Copa Libertadores

Agustín Canobbio en el partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense, por los octavos de la Copa Libertadores

Foto: EFE

Fluminense se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al superar 5-4 en los penales a Independiente Rivadavia, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido jugado en Mendoza y jugar durante más de 30 minutos con un hombre menos por la expulsión de Agustín Canobbio.

La serie entre el equipo argentino y el brasileño registró en el partido de ida un empate sin goles en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el minuto 35, el emblemático capitán Thiago Silva conectó un tiro de esquina, pero en el trayecto a la portería se desvió en Canobbio y el balón se fue desviado.

Sobre el final del primer tiempo el que tuvo la última opción fue el local con un golpe de cabeza de Juan Manuel Elordi que no salió con potencia.

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En el inicio del complemento fue Alex Arce quien tuvo el primer gol de la noche, pero no pudo darle dirección y su remate se quedó en las manos del portero Fábio.

A los 57 minutos se fue expulsado por doble amonestación Agustín Canobbio, tras una dura falta contra Matías Fernández en el borde del área. Es la segunda expulsión del delantero de la selección uruguaya en la temporada, en la que lleva seis goles y tres asistencias en 35 partidos.

A partir de la roja a Canobbio el técnico Marcão, que reemplazó al despedido Luis Zubeldía, rotó los suplentes y determinó entre ellos el ingreso del centrocampista colombiano Kevin Serna, que a los 75 minutos definió al fondo de la red con calidad ante la salida del portero Nicolás Bolcato.

Todo fue tensión para el equipo local, en el que jugó los 90 minutos el zaguero uruguayo Leonard Costa. Recién sobre el último minuto los mendocinos encontraron el empate tras una mano en el área de Ignacio da Silva, que el árbitro Andrés Rojas cobró a instancias del VAR, y que Alex Arce cambió por el gol del empate.

En la tanda de penales Luciano Acosta desvió su tiro por arriba del travesaño para la visita, pero Fábio selló la clasificación de Fluminense tras desviar los remates de José Florentín y Rodrigo Atencio.

En la próxima instancia de cuartos de final, Flu se medirá con el ganador de la serie entre Coquimbo Unido y Platense, que en la ida en Buenos Aires empataron 1-1.

FUENTE: Con información de EFE

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