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Rodolfo Arruabarrena elogió a Leandro Lozano: "No voy a hablar mucho porque Forlán lo lleva a la selección uruguaya"

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, se refirió al rendimiento del uruguayo Leandro Lozano, exjugador de Nacional

3 de octubre de 2026 13:20 hs
DSports

Boca Juniors atraviesa un gran estado de forma peleando cuatro competencias diferentes y con un gran nivel del defensor uruguayo Leandro Lozano, exjugador de Nacional, y a quién su entrenador Rodolfo Arruabarrena llenó de elogios por su nivel e hizo referencia a la posible convocatoria de Diego Forlán a la selección uruguaya.

Rodolfo Arruabarrena sobre el nivel de Lozano y el aviso a Forlán

Luego del triunfo, en conferencia de prensa el Vasco destacó al uruguayo: "Lozano es jerarquía. Sabíamos lo que nos podía dar, incluso quisimos llevarlo a Arabia. No voy a hablar mucho porque Forlán me lo lleva a la selección", destacó entre risas.

"Es un lateral con proyección, defiende, sabe atacar los espacios y técnicamente es bueno. Los compañeros lo van conociendo", agregó Arruabarrena sobre Lozano, quién fue importante para que Boca elimine en cuartos de final al Sao Paulo en el Morumbi gracias a su gol en la revancha.

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