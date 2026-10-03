Rodolfo Arruabarrena elogió a Leandro Lozano: "No voy a hablar mucho porque Forlán lo lleva a la selección uruguaya"

Boca Juniors atraviesa un gran estado de forma peleando cuatro competencias diferentes y con un gran nivel del defensor uruguayo Leandro Lozano, exjugador de Nacional, y a quién su entrenador Rodolfo Arruabarrena llenó de elogios por su nivel e hizo referencia a la posible convocatoria de Diego Forlán a la selección uruguaya.

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El Xeneize venció este viernes por la noche a Unión de Santa Fé por 3-0 en La Bombonera, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura argentino, y acumula 16 partidos invictos, además de estar en semifinales de Copa Sudamericana y Copa Argentina, dentro de los clasificados a playoff del torneo local y peleando la tabla anual.

Rodolfo Arruabarrena sobre el nivel de Lozano y el aviso a Forlán Luego del triunfo, en conferencia de prensa el Vasco destacó al uruguayo: "Lozano es jerarquía. Sabíamos lo que nos podía dar, incluso quisimos llevarlo a Arabia. No voy a hablar mucho porque Forlán me lo lleva a la selección", destacó entre risas.