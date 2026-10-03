Brasil goleó 4-0 a India, el próximo rival de la selección uruguaya de Diego Forlán, en su último amistoso de esta fecha FIFA

Brasil goleó 4-0 a India , el próximo rival de la selección uruguaya de Diego Forlán , este sábado en Calcuta, en el último de sus tres encuentros amistosos de la fecha FIFA, en la que el equipo de Carlo Ancelotti volvió a mostrar un juego por debajo de lo esperado.

La abismal diferencia técnica y física entre las dos selecciones, que se enfrentaron por primera vez en la historia, apenas quedó reflejada en el dominio absoluto del partido que tuvo Brasil en el estadio Salt Lake.

Aunque se esperaba una goleada de escándalo a favor de la Canarinha, los jugadores de Ancelotti salieron con una marcha menos , dando la impresión de que no querían hacer pasar un mal rato a los anfitriones.

Fue el joven Estêvão desde la derecha quien tomó las riendas de Brasil para liquidar el duelo. En el minuto 28, recibió pegado a la banda derecha, avanzó hacia la entrada del área sin prácticamente oposición y soltó un fuerte disparo que abrió el marcador.

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A medio gas, los pentacampeones mundiales pudieron ampliar la ventaja en el minuto 36, cuando Pedro mandó un cabezazo al palo. En el 42, Estêvão asistió desde la derecha en profundidad al delantero del Flamengo, que definió ante Singh Sandhu para marcar el 2-0.

Ancelotti, cuestionado tras el fracaso en el Mundial 2026, hizo cinco cambios en el descanso, aunque la apatía del Scratch continuó igual.

Samuel Lino, que acababa de entrar, aprovechó un grave error en la salida del balón de la defensa india en el minuto 58 para poner el 3-0.

Desde entonces Brasil no volvió a disparar al arco rival hasta el descuento, cuando, en la última jugada, Lino mandó un disparo raso que supuso el 4-0 final.

Ahora India se preparará para enfrentar a Uruguay el próximo martes 6 de octubre en Calcuta, a las 10:30 locales. Será el último amistoso celeste en esta fecha FIFA, luego de la derrota 3-1 ante Japón y la victoria 4-1 ante Corea del Sur.

FUENTE: AFP