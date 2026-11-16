Orsi reconoció que las cárceles en Uruguay "no rehabilitan", sino que generan "una puerta giratoria"

El presidente Yamandú Orsi habló en Madrid sobre los principales problemas del Uruguay y las prioridades de su gobierno, como la pobreza, la salud mental y la situación carcelaria.

Orsi, en el foro Nueva Economía celebrado este lunes en Madrid, dijo que la pobreza infantil es el problema número uno del país y señaló que, ante la baja natalidad en Uruguay, la mayor parte de los nacimientos se dan en familias de bajo poder adquisitivo.

En el mismo camino, el mandatario habló de la gente en situación de calle y el vínculo con las adicciones, la salud mental y la criminalidad.

Con la presencia del presidente Orsi se inauguró la cosecha de trigo en una zafra con un área 10% mayor

“A eso le agrego la cantidad de presos que Uruguay tiene, muchísimos, crecemos año a año de manera exponencial como si eso fuera una buena señal. Esa gente sale”, afirmó, según consignó Subrayado.

“El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no rehabilita. Entonces ahí tenés una puerta giratoria y eso se vincula con calle, ex privados de libertad y adicción, el combo perfecto. O empieza por el lado de la adicción y calle, tienen problemas con su familia, lo echan y de ahí a la prisión, y de la prisión sale con un posgrado, y salud mental como telón de fondo”, dijo el presidente.

“Eso es un problema muy de nuestro tiempo, no somos los únicos, pero ahí evidentemente no encontramos todavía la solución única. En épocas de frío lo resolvemos más fácil, no dejamos que nadie esté en la calle. Pero igual, la solución va a tener que venir por alguna inversión un poco más alta en recursos, por ejemplo para los cuidados y la rehabilitación de verdad”, concluyó el presidente.

Actualmente el sistema carcelario alberga a más de 16.000 personas en 29 unidades penitenciarias, con índices de crecimiento de la población privada de libertad sostenidos y acelerados durante las últimas décadas.

El INR ha sido objeto de debate en los últimos meses por el artículo de la Rendición de Cuentas que lo saca de la órbita del Ministerio del Interior, lo convierte en un servicio descentralizado y cambia su nombre a “Instituto Nacional de Reinserción”.

Tras aprobarse la Rendición de Cuentas, se dispusieron esas modificaciones al organismo, que entrarán en vigor a partir del 1.º de enero de 2027.