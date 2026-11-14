Con la presencia del presidente Orsi se inauguró la cosecha de trigo en una zafra con un área 10% mayor

En un acto al que asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi , el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti , en su oratoria en la inauguración de la cosecha de trigo de la zafra 2026/27 informó que los cultivos de invierno abarcan unas 860.000 hectáreas , 10% más que el año anterior, con 268.000 hectáreas con trigales.

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En una actividad desarrollada en la Escuela Agraria La Concordia, en Soriano, Fratti se refirió a la apertura de nuevos mercados, como Kuwait e Indonesia, la contención del precio del gasoil para aliviar costos productivos y el impulso a seguros agrícolas regionales y herramientas financieras ante eventuales contingencias climáticas.

En la jornada, se destacó desde Presidencia de la República, también fue presentada la nueva carrera terciaria sobre riego, que comenzará en 2027 precisamente en la Escuela Agraria La Concordia.

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Fratti destacó la importancia de priorizar la calidad y la inocuidad en la producción nacional y dijo que el país se posiciona en lugares de privilegio en el mundo.

Sostuvo que el cumplimiento de los estándares de calidad y la obtención de certificaciones se consolidan como un camino ineludible para recoger los frutos de los valores internacionales de los productos uruguayos.

En materia de apoyo a la producción y la contención de costos, el ministro señaló que el gobierno implementó medidas concretas, como la contención en el precio del gasoil, para evitar un incremento desmedido frente a la paridad de importación.

Remarcó el avance en gestiones para la búsqueda de seguros agrícolas regionales a través de estudios con el Banco Mundial (BM).

Esta iniciativa permitirá el acceso a primas más accesibles para los productores, así como reaseguros ante crisis climáticas, indicó el jerarca.

Detalló que el Ejecutivo coordina estrategias de contingencia ante eventos climáticos adversos como El Niño, con participación de diversos organismos públicos, elabora proyectos informáticos para difundir información entre los productores y articula herramientas financieras a través del Sistema Nacional de Garantías (SIGA).

Fratti destacó el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP para la inserción en nuevos mercados, como Kuwait e Indonesia, la digitalización de procesos, el uso de biotecnología y el riguroso cumplimiento de los estándares de trazabilidad exigidos en el mundo.

En la actividad, organizada por la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores, se expresaron el titular de dicha entidad, Alayón Loitey, y los integrantes del Banco de Alimentos Billy Battro e Isabel Álvarez.

Participaron, además, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y legisladores.

Nueva carrera terciaria en sistemas integrales de riego

La Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU), como se adelantó, presentó la carrera terciaria Sistemas Integrales de Riego, que se dictará en la escuela agraria sorianense La Concordia.

La iniciativa se articula como una respuesta educativa adaptada a las demandas productivas de la región.

La propuesta educativa, que comenzará a implementarse en 2027, fue diseñada en el marco de un convenio interinstitucional con la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores.

Actualmente, la escuela agraria cuenta con una matrícula de 96 estudiantes, se indicó.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, destacó la relevancia de la nueva propuesta y sostuvo que esta iniciativa se alinea con las políticas nacionales de desarrollo.

Por su parte, la directora de Educación Técnico Profesional, Virginia Verderese, sostuvo que la carrera fue construida a partir de las demandas del territorio.