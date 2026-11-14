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Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy sábado 14 de noviembre

Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.

14 de noviembre de 2026 8:31 hs
Cortes de tránsito en Montevideo&nbsp;

Cortes de tránsito en Montevideo 

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo publicó los cortes al tránsito de este sábado 14 de noviembre.

Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy

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Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy viernes 13 de noviembre

  • José L. Terra entre Av. Gral. Garibaldi y Colorado, 7 a 14 h
  • Av. Solano López entre Ramos y Asamblea, 7 a 17 h
  • Mérola entre Vidiella y Ramón Benzano, 7 a 17 h
  • Ciudadela entre Mercedes y Paraná, 8 a 15 h
  • Juan Paullier entre Colonia y 18 de Julio, 6 a 17 h
  • Canelones entre Herrera y Obes y Ferreira Aldunate, 6 a 21 h
  • Miguel Grau entre Meliton González y Piaggio, 7 a 12 h
  • Magallanes entre Av. Uruguay y Mercedes, 7 a 14 h

Cortes por la 31ª edición de la San Felipe y Santiago

  • Desde las 08:00 h

Se corta la senda sur de Rambla Pte. Wilson desde Sarmiento hasta Errazquin. El corte se mantiene hasta la medianoche. El tránsito se desvía por la calle Sarmiento.

Se permite el pasaje al Teatro de Verano y a los clubes de pesca en todo momento, accediendo desde Sarmiento.

  • Desde las 14:00 h

Se corta la rambla al este desde Errazquin a Juan Mª Pérez. Se comienza a retirar los vehículos que continúen estacionados en el circuito; serán trasladados a lugares cercanos.

  • Desde las 15:00 h

Se corta el resto del circuito desde Juan Mª Perez hacia la largada y también la senda norte de la rambla, desde Tabaré hasta Juan M° Sosa. Desvío por Tabaré hacia Bv. Artigas.

  • Desde las 18:30 h:

Corte por seguridad al momento de la largada: cierre de rambla senda hacia el oeste (desde Coimbra y Gral. Paz). Se libera cuando terminan de largar todos los corredores y los últimos hayan llegado a Rimac (19:30 aprox.).

Prohibiciones de estacionamiento hoy

De 07:00 a 22:00 h queda prohibido estacionar en:

  • Circuito de la carrera: senda sur de rambla O’ Higgins y Coimbra a Bv. Artigas.
  • Rambla República de México desde Ciudad de Guayaquil a Coimbra.
  • Senda norte de la rambla entre Bv. Artigas y Juan Mª Sosa.
  • Senda oeste de Bv. Artigas entre García Cortinas y rambla.

Se recomienda evitar la rambla el sábado 14 desde las 15 horas y utilizar Av. Italia como vía alternativa.

Desvíos de transporte

  • Desde las 15:00 h la Terminal Kibón funciona de manera provisoria en senda norte de Rambla entre 26 de Marzo y L. A. de Herrera
  • Desvío líneas desde Pocitos a Terminal Kibón: Benito Blanco – 26 de Marzo – Rambla.
  • Desvío líneas 181 – 185 – 186: L. A. de Herrera – Antonio Costa - Rambla
  • Línea 104 (Carrasco) desde las 8 h.: 26 de Marzo – L. A. de Herrera – Rivera – Arrascaeta – Verdi – a ruta.
  • DE1 (Carrasco) 8 a 23 h.: Bv. España – B. Blanco - 26 de Marzo – L. A. de Herrera – Rivera – Gallinal – Caramurú – Blanes Viale – Arocena a ruta.
  • DE1 (Centro) 19 h.: Arocena – Rivera – 18 de Diciembre - Rambla a ruta.

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