Defensor Sporting vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha, equipo arbitral y por dónde verlo

Peñarol visita a Defensor Sporting este domingo en partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. Los aurinegros saldrán a defender su liderazgo de la Tabla Anual. Si gana la clasificación acumulada, se meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Defensor Sporting será local y ambos equipos medirán fuerzas en el estadio Luis Franzini .

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura, con Nacional recibiendo a Albion sin público y Peñarol visitando a Defensor Sporting: horarios, canchas, árbitros y tablas

Peñarol le ganó con autoridad a Aguada y sigue como único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol: tabla de posiciones

Equipo arbitral para Defensor Sporting vs Peñarol

Javier Burgos será el juez central del partido con Carlos Barreiro y Juan Álvarez de asistentes, Federico Arman de cuarto árbitro y Antonio García con Richard Trinidad como jueces de VAR.

Entradas para Defensor Sporting vs Peñarol

Las entradas para los hinchas locatarios se venden por RedTickets a $ 600 las generales y la parcialidad de Defensor Sporting se ubicará en la tribuna Punta Carretas-José Ricardo De León.

Los socios de Defensor Sporting con la cuota al día deben canjear una entrada gratuita para la Tribuna Punta Carretas. Están habilitados a comprar dos entradas de Invitado Socio a $ 300 en esa tribuna los socios que hayan adquirido entradas de Invitados Socio al menos dos veces en este campeonato.

Están habilitados a comprar una entrada general en la tribuna Punta Carretas las personas que hayan adquirido entradas de no socios al menos en dos oportunidades para las tribunas correspondientes a Defensor Sporting en este campeonato.

Todos los menores de hasta 12 años inclusive ingresan gratis acompañados de un mayor.

La hinchada de Peñarol se ubicará sobre la tribuna Alfredo Ghierra.

Peñarol decidió comprar las entradas que Defensor Sporting puso a la venta a $ 1.100 y se las venderá a sus socios, a través del sistema de ranking, por Tickantel a $ 1.150.

Por dónde ver Defensor Sporting vs Peñarol

El partido será transmitido por los cables del país y en streaming por el canal VTV de Antel TV y por Disney+.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Peñarol ya no tiene chances de ganar el Torneo Clausura y busca llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya ganando la Tabla Anual donde tiene 65 puntos, dos más que Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, y cuatro más que Nacional.