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Uruguay de Diego Forlán le cortó a Argentina un invicto de 11 partidos y tres años jugando como local

Los celestes lo volvieron a hacer y nuevamente en el mítico Estadio La Bombonera, luego de haber mejorado su juego en el segundo tiempo

13 de noviembre de 2026 23:13 hs
Jugadores de Uruguay celebran la victoria ante Argentina en La Bombonera &nbsp;

Jugadores de Uruguay celebran la victoria ante Argentina en La Bombonera

 

FOTO: EFE

La selección uruguaya, dirigida por Diego Forlán, dio un golpe de autoridad en el clásico del Río de la Plata al derrotar 2-1 a Argentina este viernes en La Bombonera, por la fecha FIFA de noviembre.

Se terminó una racha argentina de 11 partidos y de tres años invicto de local

Con esta victoria en Buenos Aires, la selección uruguaya no solo se quedó con el duelo rioplatense, sino que además le puso punto final a una racha de 11 partidos invicto en condición de local que arrastraba el conjunto albiceleste.

El desenlace tuvo un sabor especial por la coincidencia histórica: Uruguay volvió a vencer a su clásico rival en el mismo escenario donde lo había hecho exactamente tres años atrás, el 16 de noviembre de 2023, cuando se impuso por 2-0 con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

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Desde aquella noche en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, la selección argentina no había vuelto a conocer la derrota jugando en casa.

Tras una primera mitad sin goles, el equipo de Diego Forlán golpeó de entrada en el complemento mediante un tanto en contra de Leonardo Balerdi (48') y estiró la ventaja poco después con una definición de Maximiliano Araújo (53').

El descuento de Julián Álvarez (72') le puso suspenso al cierre, pero la celeste resistió con solvencia para firmar un triunfo resonante que ratifica el buen rumbo de su nuevo ciclo.

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