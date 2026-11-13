Federico Valverde sigue sin jugar con Forlán en la selección uruguaya: salió del equipo titular que enfrenta a Argentina y el capitán es Rodrigo Bentancur

En la doble fecha FIFA de setiembre y octubre, Federico Valverde se perdió la gira de la selección uruguaya por Asia por una lesión en el tobillo, y este viernes, en el cuarto partido de Diego Forlán al frente del combinado, salió del equipo titular que jugará frente a Argentina.

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El futbolista de Real Madrid llegó a Uruguay fuera del 100% de su condición física , pero eligió integrarse al plantel de Forlán, dijo al llegar esta semana al aeropuerto.

Cinco días después de su arribo y cuando se anunciaba como titular en la oncena que enfrentaría a Argentina, Valverde quedó fuera de los 11 y esperará en el extenso banco de suplentes de 15 futbolistas que tiene Forlán para este partido.

Al llegar a Uruguay el domingo, Valverde emarcó su compromiso con Forlán: “Seguí un par de partidos con molestias y sigo con molestias. No estoy al 100%, pero a la selección hay que venir”.

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Debido a esa lesión, Valverde no pudo estar en la fecha FIFA de setiembre-octubre ante Japón, Corea del Sur e India.

De todas formas, Valverde expresó que quería estar en este cierre de un mal año para la selección en el reencuentro con los hinchas en Montevideo.

“Estoy contento de volver a estar con la selección y con mis compañeros, y poder disfrutar de un ídolo como Diego (Forlán). Me tocó vivir con él como compañero de fútbol en Peñarol y hoy lo puedo vivir como técnico en la selección. Voy a sacarle el mayor fruto a cada día”, dijo el domingo al llegar a Montevideo.

Previo a la fecha FIFA de setiembre, Valverde sufrió un esguince de grado 3.

Después de esa lesión en el partido del 20 de setiembre ante Atlético de Madrid, volvió a jugar sin limitaciones en Real Madrid: el 10 de octubre con gol y 90 minutos ante Villarreal, una semana después 85 minutos frente a Sevilla, 62 minutos ante Barcelona, no fue convocado ante Racing y gol y partido completo frente a Valencia, fue su recorrido en LaLiga española en las últimas cinco semanas.

Además, jugó dos partidos completos ante Roma y Leipzig, por Champions, y 23 minutos ante AEK Atenas la semana pasada.

El equipo titular que eligió Forlán y el capitán para enfrentar a Argentina sin Valverde

La ausencia de Valverde fue cubierta por Forlán con Agustín Canobbio.

El equipo titular de Uruguay ante Argentina: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira; Agustín Canobbio, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

Forlán eligió como capitán de la selección nuevamente a Rodrigo Bentancur.

Frente a la ausencia de Josema Giménez, Bentancur lleva la cinta ante Argentina.