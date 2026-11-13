Doce fechas de castigo para Jesús Owono por la fatal acción ante Tenerife; el golero había solicitado dialogar con el entorno del futbolista

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este viernes con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono , arquero de FC Andorra, a raíz de la tarjeta roja directa que recibió por su entrada sobre el delantero de Tenerife Jesús de Miguel, acción tras la cual el futbolista tinerfeño falleció días después.

El fallo aplica el grado máximo de castigo previsto en el artículo 102 del Código Disciplinario, que regula las agresiones.

Según explicó el organismo, el acta arbitral describió una acción violenta con la pierna en alto y fuerza excesiva en la disputa del balón, y las consecuencias posteriores -públicas y notorias- llevaron a agravar la pena hasta el tope reglamentario permitido.

Un desafío mayúsculo para Diego Forlán: Uruguay compartirá grupo con Brasil y Argentina en el Campeonato Sudamericano sub 20

Una cita con la historia y ante Defensor Sporting en un encuentro clave del año: Diego Aguirre cumple 300 partidos al mando de Peñarol

Owono había pedido hablar con la familia de Jesús de Miguel

De mantenerse firme la resolución -que puede ser recurrida ante el Comité de Apelación en un plazo de 10 días hábiles-, Jesús Owono no volverá a jugar hasta el 7 de febrero de 2027 frente a Real Sociedad B.

La jugada se produjo en el tramo final del cruce entre Tenerife y Andorra, cuando en un balón dividido el golero impactó con su rodilla sobre Jesús de Miguel.

El delantero perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped; tras recibir maniobras de reanimación durante 5 minutos en el campo y permanecer 20 minutos en parada cardiorrespiratoria durante su traslado, su cuadro neurológico se agravó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció el 3 de noviembre.

Afectado por el desenlace, hace algunos días el propio arquero había roto el silencio para manifestar su profundo dolor por lo sucedido y pedir expresamente poder hablar con la familia de De Miguel para acompañarla en este difícil momento.

El fútbol español, en tanto, despidió al atacante con homenajes en todos los estadios y una emotiva ceremonia en el Heliodoro Rodríguez López.