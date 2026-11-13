Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal lanzaron su candidatura a las elecciones en Peñarol con una fórmula de equipo, mucha pasión y promesas de profundos cambios

Nelson Mendiburu levantó aplausos en su discurso. Alejandro Ruibal revoleó, emocionado, una vieja camiseta aurinegra. Juan Pedro Damiani dio un discurso calculado en el que navegó por la dura crítica, la emotividad y también la proyección. Así, la fórmula Damiani-Ruibal echó a andar oficialmente su camino para las elecciones en Peñarol que se celebrarán el próximo sábado 12 de diciembre.

El evento se realizó en 1930 Bar, en la Tribuna América del Estadio Centenario, y comenzó sobre la hora 20.00 con la conducción de Diego Bernabé quien usó sobre el estrado una bandera de Peñarol que llevaba con su amigo Ruibal para seguir los partidos del aurinegro.

Fernando Damiani , joven dirigente que no tiene parentesco con Juan Pedro, fue el primero en subir al estrado.

Diferentes agrupaciones que se plegaron a la fórmula Damiani-Ruibal fueron desfilando sobre el escenario para dar un fuerte mensaje visual: una fórmula de equipo.

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A Damiani lo siguió Marcos Acle, de Peñarolenses. Luego fue turno de Walter Sobrero, de la lista 1987, Fernando Jacobo de la lista 11 y más tarde subió el actual consejero, Rodolfo Catino.

Juan Pedro Damiani y Fernando Jacobo Foto: Dante Fernández/Focouy

Luego fue turno de Nelson Mendiburu, fundador de CPA Ferrerere del que fue director por 25 años.

Su discurso fue encendido. Criticó la realidad actual de Peñarol, fundamentó la necesidad de cambios y comenzó a arrancarle aplausos a los presentes.

Más de un socio se le acercó al final de la presentación para felicitarlo. "No te tenía en este nivel de oratoria", le dijo un peñarolense entre abrazos. "Me sorprendiste".

Fiel a su profesión, ingeniero civil, Alejandro Ruibal habló sobre los cinco pilares en los cuales trabajará el nuevo Peñarol.

Y finalmente le llegó el turno a Damiani que habló con todo el equipo sentado atrás.

Juan Pedro se emocionó cuando mencionó a su padre, José Pedro Damiani, cuya sola mención arrancó más aplausos a los presentes. "Fue mi gran maestro", dijo.

Anunció que buscará armar un equipo "fuerte y competitivo". "Cuando me fui, en 2017, dejé una Ferrari con Maxi Rodríguez, el Cebolla, Gargano, Varela, Viatri. Ahora quiero que un jugador muy identificado con Peñarol vuelva. Va a hacer ruido. Los grandes jugadores no son caros", dijo sin adelantar el nombre. "Siempre me gustó hablar del tapado".

Juan Pedro Damiani Foto: Dante Fernández/Focouy

"Parece que la roca ahora se transformó en arena", expresó para criticar el momento económico que atraviesa Peñarol recordando la frase del actual vicepresidente, Eduardo Zaidensztat, quien afirmó que Peñarol era una "roca financiera".

"Es la opción más seria, Juan Pedro nos convenció con la experiencia, la buena y la mala. La buena está a la vista, el estadio, las formativas que dejó. De lo malo reconoció que existieron cosas que no se hicieron bien y nos gustó mucho esa humildad e impronta. También tiene la ambición de mirar para adelante sumando a personas jóvenes con apertura y consciente de que no hay que inventar mucho", dijo a Referí Marcos Acle.

"Tenemos que dejarnos de improvisar, nos acostumbramos a los estados de WhatsApp pero hay que traer a los que saben, rearmar el proyecto de formativas, el proyecto de fútbol con profesionales capacitados, volver a la AUF, ordenar la economía que no era tan solvente como nos habían vendido. Ganamos US$ 70 millones en venta y andamos pidiendo un préstamo de US$ 6 millones para pagar sueldos. ¿Qué hiciste con los US$ 70 millones si no tenés plata para los sueldos? Con Nelson Mendiburu buscaremos formas innovadoras de financiarnos, tenemos que pensar diferente porque los clubes modernos lo están haciendo. Me gustó lo que dijo Juan Pedro de subir la base de socios, que paguen menos pero que sean muchos más. Estuvimos estudiando clubes del mundo y tienen aproximadamente un socio por cada 10 hinchas. Nosotros estamos lejos de esa proporción. No quiero olvidar la infraestructura porque necesitamos un estadio que sea amigable con el socio, que la experiencia sea linda, que vuelva la familia, que haya veredas, que no estén los violentos", agregó el dirigente que en las pasadas elecciones acompañó a Edgardo Novick.

Entre los presentes en el auditorio estuvieron el propio Novick, el exconsejero Walter Pereyra, elexdelegado Gastón Tealdi, el exdelegado Jorge Campomar, el exencargado de la captación aurinegra Néstor Gonçalves, el expresidente del básquetbol Luis De María, el exdirigente Juan Fernández Methol, el exministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Damiani expresó: "A Pereyra se lo vamos a llevar a los ingleses, es cuestión de tiempo", en referencia al cargo que Pereyra ocupa en el Hospital Británico.

"Se generó un clima muy lindo porque Peñarol es eso, Peñarol es pasión, los que lo seguimos somos así", dijo Ruibal a Referí.

"Peñarol está en un punto de inflexión donde no se puede improvisar, hay que ir a gente probada, con experiencia y también con renovación. Este gran equipo que presentamos hoy reúne todo esto, gente experiente, con mucho amor por el club y gente joven aportando sus ideas", agregó.

"El hombre de la noche fue el equipo. Quisimos mostrarle a la gente que tenemos un montón de gente probada, con gente joven. Vamos a hacer una directiva transversal y nuestro gran objetivos es formar dirigentes para el futuro", dijo Damiani a Referí.

"Tenemos el mejor equipo, no queremos agraviar a nadie. Pero este es el mejor equipo de Peñarol para el futuro. Tenemos un experto en finanzas, Nelson Mendiburu creó una de las consultoras más grandes de este país, de donde salió el actual ministro de Economía (Gabriel Oddone) que es hincha de Nacional. Vamos por la parte deportiva, que es lo fundamental y mañana nos vamos a reunir. Tenemos claramente pensado en traer un jugador emblemático para que la gente se vuelva a entusiasmar. Saben que cuando yo prometo siempre trato de cumplir y hacer apuestas grandes, porque en Peñarol hay que pensar en grande", manifestó.

"Vamos a reformular las formativas. Me encantaría traer un técnico probado, de experiencia, que no le tenga miedo a poner jugadores de la casa, un técnico que soporte la presión, que proponga un juego dinámico", prometió Damiani.

"Vamos a rever el tema de la seguridad", expresó. Durante su discurso al respecto, Ruibal fue enfático en una frase corta pero contundente: "Se terminó el recreo, se acabó la joda".

"Una manga de delincuentes le robaron el club a la gente buena, no puede ser hincha del club quien va contra la institución, que rompe la casa, porque ni los animales hacen eso", dijo.

"Vamos a volver a la AUF, a la Conmebol y la FIFA. Peñarol es un factor importante del fútbol mundial".

"Tenemos que trabajar para que el futuro sea tan bueno como el pasado", concluyó.

Si bien no quiso adelantar nombre para ninguna área, Damiani reconoció que Juan Delgado, director deportivo de Boston River, "es un perfil interesante, porque lo ha demostrado", pero que también hay gente en el club trabajando y primero hay que hablar con ellos. "Hay que aprovechar la curva de aprendizaje de la gente que está en el club porque hay gente valiosa".